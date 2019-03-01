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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

TSK'den FETÖ ile yoğun mücadele: OHAL sonrası 486 ihraç

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarıyla bölücü terör örgütüne darbe vurmayı sürdürürken FETÖ ile mücadelesine de kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar kullanılarak yapılan değerlendirme ve teklifler doğrultusunda OHAL'in kaldırılmasından bugüne kadar bakan onayıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinden 486 personel ihraç edildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarıyla bölücü terör örgütüne darbe vurmayı sürdürürken Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelesini de kararlılıkla yürütüyor. Bu kapsamda önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar kullanılarak yapılan değerlendirme ve teklifler doğrultusunda OHAL'in kaldırılmasından bugüne kadar bakan onayıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) 486 personel ihraç edildi.

Edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin her türlü terör örgütüne yönelik mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. Gerek yurt içi gerekse sınır ötesindeki operasyonlarında terör örgütünün inlerine girmeyi sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, FETÖ ile mücadeleyi de aralıksız yürütüyor.

FETÖ ile bağlantısı olabilecek personel araştırılıyor

Bu kapsamda Bakanlık emriyle Milli Savunma Bakanlığına bağlı tüm komutanlık, birlik, karargah ve kurumlarda devam eden incelemelerde FETÖ ile bağlantısı olabilecek personel araştırılıyor. Önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar çalışmalarda tüm ilgili ve yetkili makamlar tarafından hassasiyetle kullanılıyor.

Bu kapsamda önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar kullanılarak yapılan değerlendirme ve teklifler doğrultusunda bugün bakan onayıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığından 90, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 77 olmak üzere toplam 167 personel ihraç edildi. Böylelikle OHAL'in kaldırılmasının ardından TSK'den bugüne kadar ihraç edilen toplam personel sayısı 486 oldu.

"FETÖ ile mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürmektedir"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuya ilişkin, "Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, FETÖ ile mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürmektedir. Mücadele, tüm kuvvet komutanlıkları, karargah, birlik ve kurumlar tarafından, bir bütün halinde, hiçbir fark olmaksızın, belirlenen kıstaslar doğrultusunda, dikkat ve hassasiyetle sürdürülmektedir. Yeni bilgi ve belgeler çıktıkça bu mücadele devam etmekte, gereği yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

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FETÖ ile mücadelenin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Akar, TSK'nin "FETÖ'cü hainlerden temizlendikçe daha da güçlendiğini, karada, havada ve denizde Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösterdiği yüksek performansın da bunun göstergesi olduğunu" vurguladı.

Öte yandan OHAL'in kaldırılmasının ardından ocak ayına kadar geçen sürede FETÖ ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle bin 76 personel açığa alınmıştı.

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