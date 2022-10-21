Gündem TSKya iftira atan TTB Başkanı Fincancının ihanet diline HDP kalkanı
POLİTİKA

TSK'ya iftira atan TTB Başkanı Fincancı'nın ihanet diline HDP kalkanı

Terör örgütünün kara propagandasına katılarak Türk ordusuna kimyasal silah iftirasından bulunan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya HDP'li milletvekilleri destek çıkmak için adeta sıraya girdi.

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TSKya iftira atan TTB Başkanı Fincancının ihanet diline HDP kalkanı
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, geride kalan gün, terör örgütü PKK'nın kanalında katıldığı canlı yayında, Türk Silahlı Kuvvetlerini 'kimyasal silah' kullanmakla suçlamıştı.

Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda öldürülen 17 teröristi aklamaya çalışan Fincancı, teröristlerin cesetlerini incelediğini söyleyerek, "Daha önce de incelemiştim. Sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan birisi kullanılmış durumda." ifadelerini kullanmıştı.

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'dan ihanet dolu sözler: PKK kanalında TSK'ya iftira attı
GÜNDEM
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'dan ihanet dolu sözler: PKK kanalında TSK'ya iftira attı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, PKK/YPG'nin sözde yayın organına açıklama yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre soruşturma, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından açıldı.

Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlatıldı
GÜNDEM
Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlatıldı

HDP'Lİ VEKİLLER SIRAYA GİRDİ

Fincancı hakkında açılan soruşturmanın ardından HDP'den destek de gecikmedi.

HDP'li milletvekilleri Pervin Buldan, Mithat Sancar, Meral Danış Beştaş ve Serpil Kemalbay, Fincancı'ya destek mesajları paylaştı.

İşte o skandal paylaşımlardan ikisi;

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan: "Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı dünyaca ünlü bir adli tıp uzmanı ve saygın bir bilim insanıdır. Yıllardır hakikati cesurca haykıran bir insan hakları savunucusudur. #SebnemKorurFincancı yalnız değildir."

HDP Eş Başkanı Mithat Sancar: "Bilimsel ahlakın gereği şartlar ne olursa olsun hakikati aramak ve dile getirmektir. Saygın bir bilim insanı olan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı ifade özgürlüğü ayaklar altına alınarak hedef haline getirilmek istenmektedir. #SebnemKorurFincancı'nın yanındayız."

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