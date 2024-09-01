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TSYD'ye "tesettür yasağı" soruşturması: İstanbul Valiliği resmen duyurdu

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin Beşiktaş Levent'teki tesislerine giden Dernek üyesi kameraman Mehmet İzmirlioğlu'nun eşi başörtülü olduğu için havuza alınmamış, Dernek Başkanı Oğuz Tongsir yaşanan skandal karşısında "Dernek bizim kurallarımızla yönetiliyor" sözleriyle üste çıkmaya çalışmıştı. Bununla da yetinmeyen Tongsir yönetimindeki TSYD yaptığı "sözde özür" açıklamasında çirkin ifadeler kullanmayı sürdürmüş, açıklamada "Her seçimde yenilmesine rağmen bir türlü pes etmeyen bazı çevrelerin bunu bizi yıpratmak için kullanabileceklerini hiç hesap etmemiştik, özür dileriz." denilmişti. İstanbul Valiliği, TSYD'ye söz konusu olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

11:39 - 1/09/2024 Pazar
Güncelleme: 11:54 - 1/09/2024 Pazar
AA
TSYD'ye "tesettür yasağı" soruşturması
TSYD'ye "tesettür yasağı" soruşturması

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde 28 Şubat zihniyeti yeniden hortladı. Dernek üyesi kameraman Mehmet İzmirlioğlu'nun eşi başörtülü olduğu için havuza alınmadı. Dernek Başkanı Oğuz Tongsir yaşanan skandal karşısında "Dernek bizim kurallarımızla yönetiliyor" sözleriyle üste çıkmaya çalıştı.

TSYD'ye soruşturma

Bununla da yetinmeyen Tongsir yönetimindeki TSYD yaptığı "sözde özür" açıklamasında çirkin ifadeler kullanmayı sürdürdü. Açıklamada "Her seçimde yenilmesine rağmen bir türlü pes etmeyen bazı çevrelerin (Ayrıcalık yapıyorlar) diyerek bunu bizi yıpratmak için kullanabileceklerini hiç hesap etmemiştik, özür dileriz." denildi. İstanbul Valiliği, TSYD'ye söz konusu olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.


Valilikten yapılan açıklamada, s
osyal medya platformlarında, tesettürlü bir kadının TSYD'ye ait havuza kıyafeti nedeniyle alınmadığı yönünde iddiaların yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
  • "Söz konusu iddiaların araştırılması için TSYD hakkında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma sonucunda iddiaların doğru olduğu sonucuna ulaşılırsa dernek hakkında idari işlem yapılacak ve bahse konu olan ayrımcı uygulamanın sorumluları hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır. Hiçbir hemşehrimizin bu ve benzeri uygulamalarla inançlarından dolayı mağduriyet yaşamasına izin verilmeyecektir."


'Başörtülü kadınlar girmeyecek'

Skandal olayın nedeni olarak da Dernek Başkanı Oğuz Tongsir'in emri olduğunu ancak kapalı havuzu kullanabileceğini ya da havuz görevlilerinin odasında bekleyebileceği kaydedilmişti.



'Bizim kurallarımızla yönetiliyor'

Bu durumun kabul edilemez olduğunu söyleyen İzmirlioğlu, görevlilerin teklifini kabul etmeyip Dernek Başkanı Oğuz Tongsir'le konuşmak için Levent'te bulunan derneğin genel merkezine gitti. Dernek Başkanı ile konuşan İzmirlioğlu, skandal olayın yakışıksız olduğunu söyledi.


Eşinin giyimi nedeniyle dışlanmasını kabul edemeyen İzmirlioğlu'na dernek başkanı Tongsir ise havuzun dernek tarafından işletildiğini, derneğin de kendilerinin belirledikleri kurallarla yönetildiğini aktardı. Skandallar silsilesi karşısında şaşkına dönen İzmirlioğlu, dernek üyesi olarak yaşananları kabul etmediğini kaydetti.

"Eşimi kapıdan çevirmişlerdi"

Başından geçenleri sosyal medya hesabından paylaşan İzmirlioğlu'na ise yoğun destek geldi. Paylaşımın ardından skandal olayın daha önce de Gazeteci İrfan Yirmibeş'in de başına geldiği ortaya çıktı. Mehmet İzmirlioğlu'nun paylaşımını alıntılayan Gazeteci Yirmibeş, "Benim eşim de tesis kapısından çevrildi, tesise alamayız denildi. Ben buna tepki gösterince başkan kararı olduğu söylendi. Kendisiyle görüştüm sonra kapalı havuzu kapalılar için açalım dedi. Eşimden de TSYD yetkilisi özür dilemişti, içeri davet etti, eşim kabul etmemişti. Ben bu sorunun çözüldüğünü düşünmüştüm, ancak yasakçı zihniyet halen devam ediyormuş" ifadelerini kullandı.

TSYD'den çağ dışı uygulama: Tesettürlü kadını açık havuza giren çocuklarının yanına almadılar

Eşi Spor Yazarları Derneğinin havuzuna alınmayan kameraman Mehmet İzmirlioğlu yaşadıklarını anlattı. Türkiye Spor Yazarları Derneği Üyesi Mehmet İzmirlioğlu, "Havuza girmek için gittiğimde havuz görevlisi beni çekerek, ‘ağabey eşiniz kapalı, açık havuza girmesi yasak, başkan tarafından yasaklandı' dedi. Ben böyle bir durumun çağ dışı olduğunu söyleyerek şikayet edeceğimi başkana söyledim. Başkan da ‘İstediğin yere şikayet edebilirsin, elinden geleni ardına koyma’ dedi. Daha önce 28 Şubat'ta yaşadığım ailece yaşadığım travmadan dolayı ben ve eşim bu olaydan çok etkilendik.' sözleriyle ailesiyle birlikte yaşadığı ayrımcılıktan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.


#İstanbul Valiliği
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#tesettür
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