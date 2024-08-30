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İyice azıttılar: Başörtülü diye havuza almadılar

Türkiye Spor Yazarları Derneği, kendi üyesi olan Mehmet İzmirlioğlu’nun eşini, başörtülü diye, Beşiktaş’taki yüzme havuzunun bulunduğu tesise almadı. İzmirlioğlu, nedenini sorduğu Dernek Başkanı Oğuz Tongsir’den, “Bu dernek, bizim kurallarımıza göre yönetiliyor” cevabını aldı.

04:00 - 30/08/2024 Cuma
Güncelleme: 04:27 - 30/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kamudaki ayrımcılığın kalktığı Türkiye’de bazı kesimler, dindarlara başörtüsü yasağının uygulandığı 28 Şubat’ı yeniden hortlatmaya çalışıyor. Son örnek Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde (TSYD) yaşandı. TSYD üyesi kameraman Mehmet İzmirlioğlu, dün saat 12.30 sıralarında derneğin Beşiktaş, Levent’teki tesisine gitti. Burada eşiyle birlikte havuza girmek isteyen İzmirlioğlu'na dernek görevlileri müdahale ederek eşinin kapalı olması nedeniyle açık havuzu kullanamayacağını söyledi. Gerekçe olarak da Dernek Başkanı Oğuz Tongsir'in emri olduğunu, sadece kapalı havuzu kullanabileceklerini söylediler.


'BURASI DERNEK, BİZİM KURALLARIMIZLA YÖNETİLİYOR'

Görevlilere başörtüsü yasağının kabul edilemez olduğunu söyleyen İzmirlioğlu, TSYD Başkanı Oğuz Tongsir'le konuşmak için Levent'te bulunan dernek genel merkezine gitti. Dernek Başkanı ile konuşan İzmirlioğlu, skandal olayın yakışıksız olduğunu söyledi. Tongsir ise havuzun dernek tarafından işletildiğini ve derneğin de kendilerinin belirledikleri kurallarla yönetildiğini söyledi. Anayasaya aykırı bir şekilde başörtüsüne yasak uygulayan Tongsir, yasakçı tutumundan geri adım atmadı. Tongsir’in başında olduğu TSYD, havuzu 2019 yılında bir yıl kapalı kaldıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle açmıştı.


'EŞİMİ KAPIDAN ÇEVİRMİŞLERDİ'

Benzer bir durumun gazeteci İrfan Yirmibeş'in de başına geldiği ortaya çıktı. Yirmibeş, X paylaşımında "Benim eşim de tesis kapısından çevrildi, tesise alamayız denildi. Ben buna tepki gösterince başkan kararı olduğu söylendi" ifadelerini kullandı.


Başörtüsü nedeniyle ayrımcılığa uğrayan Çiçek hukuk mücadelesi başlattı: Bunun sorumlusunun cezasını çekmesi gerekiyor

2024 FDI Dünya Diş Hekimleri Kongresi'nde çalışmak için başvuru yapan ancak başörtülü olduğu gerekçesiyle işe alınmayan diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek, suç duyurusunda bulunarak karşılaştığı ayrımcılığa karşı hukuk mücadelesi başlattı. Dilara Çiçek, “İşe alımlardan sorumlu Başak Hanım'ı aradım ve neden aranmadığımı sordum. Kendisi ismimi sordu, dosyama baktı. Sonra bana, 'Dünya Diş Hekimleri Federasyonu tesettürlü çalışan istemiyor' dedi. Tabii çok şaşırdım yani ne tepki vereceğini de bilemedim. Bunun sorumlusunun cezasını çekmesi gerekiyor. Bunun sorumluluğunu birinin alması gerekiyor. O yüzden ben bu konu hakkında suç duyurusunda bulundum. İşte bunun takipçisi olacağım" dedi.

28 Şubat zihniyeti İstanbul'da hortladı: Genç öğrenciye başörtüsü nedeniyle kongrede görev verilmedi

Türkiye'de başörtülülere karşı karanlık çağı yaşatan 28 Şubat zihniyeti 2024 yılında yeniden hortladı. İstanbul'da 21 yaşındaki diş hekimliği öğrencisi genç kız, görev almak için başvurduğu 2024 FDI Dünya Diş Hekimliği Kongresi'ne başörtülü olduğu gerekçesiyle kabul edilmediği ileri sürüldü. Yaşananların acı verici olduğunu belirten genç öğrenci, "Çalışan ‘FDI başörtülü çalışan istemiyor' cümlesini kurdu. İnanamadık, 2024 yılında bunun yaşanması çok şaşırtıcı." dedi. Olaya ilişkin açıklamada bulunan Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Başkanı Tarık İşmen ise durumun kabul edilemez olduğunu, konuyla ilgili gerekenlerin yapılacağını belirtti.

#TSYD
#başörtüsü
#ayrımcılık
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