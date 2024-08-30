İyice azıttılar: Başörtülü diye havuza almadılar

2024 FDI Dünya Diş Hekimleri Kongresi'nde çalışmak için başvuru yapan ancak başörtülü olduğu gerekçesiyle işe alınmayan diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek, suç duyurusunda bulunarak karşılaştığı ayrımcılığa karşı hukuk mücadelesi başlattı. Dilara Çiçek, “İşe alımlardan sorumlu Başak Hanım'ı aradım ve neden aranmadığımı sordum. Kendisi ismimi sordu, dosyama baktı. Sonra bana, 'Dünya Diş Hekimleri Federasyonu tesettürlü çalışan istemiyor' dedi. Tabii çok şaşırdım yani ne tepki vereceğini de bilemedim. Bunun sorumlusunun cezasını çekmesi gerekiyor. Bunun sorumluluğunu birinin alması gerekiyor. O yüzden ben bu konu hakkında suç duyurusunda bulundum. İşte bunun takipçisi olacağım" dedi.