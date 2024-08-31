Başörtülü almıyorum kime şikayet edersen et

Türkiye Spor Yazarları Derneği’nde (TSYD) 28 Şubat günlerini aratmayan bir olay yaşandı. TSYD üyesi kameraman Mehmet İzmirlioğlu, derneğin merkezi olan Levent'teki tesisine gittiğinde eşiyle birlikte girmek istediği havuza alınmadı. Eşinin örtüsü nedeniyle havuza alınamayacağını öğrenen İzmirlioğlu, Tongsir’e giderek durumu anlattı. İzmirlioğlu, Tongsir’in talimatı bizzat kendinin verdiğini söylemesi üzerine adli makamlara şikayet edeceğini söylediğini aktardı. İzmirlioğlu, bunun üzerine Tongsir’in “İstediğin yere şikayet edebilirsin, elinden geleni ardına koyma” dediğini söyledi. TSYD Başkanı Oğuz Tongsir'in daha önce de 2 farklı muhabirin eşlerinin de başörtülü olması gerekçesiyle aynı muameleye maruz bıraktığı öğrenildi.
TAŞIMA OYLA SEÇİM KAZANIYOR
TSYD Başkanı Oğuz Tongsir'in 2016 yılında aldığı kararla 53 yıllık TSYD'nin logosunu sessiz sedasız kaldırmaya kalktığı öğrenildi. TSYD logosunda bulunan Türk bayrağını kaldırtan Tongsir, gelen tepkilerin ardından ise yeni logoya Türk bayrağını koymak zorunda kaldı. 4'üncü kez TSYD Başkanlığı görevinde bulunan Oğuz Tongsir'in girdiği seçimlerde her defasında şaibelerle gündeme geldiği iddia ediliyor. Tongsir'in seçim zamanlarında Anadolu'da bulunan TSYD üyelerini seçimden 2 önce İstanbul'a getirterek otellerde ağırladığı ve taşıma oylarla kendisini seçtirdiği belirtiliyor. Konuştuğumuz TSYD üyeleri, özellikle son 2 seçimde bu tarz girişimlerden rahatsızlıklarını dile getirdi.
15 TEMMUZ HAZIMSIZLIĞI
15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimi hakkında da "Tankın önüne nasıl atlamışlarmış? Yahu bu millet 5 lira için gelin arabasının önüne atlar:))) Devlet için tank mank vız gelir.." şeklinde paylaşım yaptığı belirlenen TSYD Başkanı Tongsir hakkında da ayrıca o tarihte soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. Tongsir'in darbe girişimine ilişkin tepki çeken tweetinin ardından da X hesabını kapattığı tespit edildi.
Merkezde içkili eğlence
Gazetecilerin ve ailelerinin dindar olmasını içine sindiremeyen TSYD yönetiminin perşembe akşamı içkili eğlence düzenlediği ortaya çıktı. TSYD tarafından üyelere atılan bilgilendirme mesajında, yemek ve 2 kadeh yerli içki dahil 1500 TL'lik bir eğlence yapılacağı bildirildi. Atılan mesajda; "Ari ile sınırsız eğlence! Yoğun istek üzerine Ari Barutoğlu ve muhteşem orkestrası 29 Ağustos perşembe akşamı TSYD havuz başında sizlerle, ertesi gün 30 Ağustos ve resmi tatil. Yemek ve 2 kadeh yerli içki dahil, kişi başı 1500 TL. Çocuklar 750 TL'dir. Kapı 20.00'de açılacak. Program 21.00'de başlayacak" ifadeleri kullanıldı.