Mehmed: Fetihler Sultanı'nda duygulandıran Otlukbeli sahnesi gündem oldu

TRT'nin tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'nda Osmanlı Devleti ile Akkoyunlular arasında yaşanan Otlukbeli Savaşı'nın anlatıldığı sahneler yeniden ilgi odağı oldu.
OTLUKBELİ SAVAŞI'NIN TARİHİ ÖNEMİ
Fatih Sultan Mehmed'in 1473 yılında Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'a karşı düzenlediği Otlukbeli Seferi, Osmanlı Devleti'nin doğu siyasetinde önemli bir askerî ve stratejik dönüm noktası oldu.
Tarihçiler, bu mücadeleyi Fatih Sultan Mehmed'in Batı'ya yönelik askerî planlarını ve özellikle İtalya'ya yönelik genişleme siyasetini etkileyen faktörlerden biri olarak değerlendiriyor.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.