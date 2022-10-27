TTB Başkanı Fincancı’ya ‘terör’den gözaltı: Başkanlık görevine son verilmesi talep edildi

TSK’yı “kimyasal silah kullanmakla” suçlayan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı İstanbul’da gözaltına alındı. Her fırsatta terör örgütlerini öven açıklamalarda bulunan Fincancı, son olarak TSK’yı hedef almıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan soruşturma başlatılan Fincancı, dün Almanya dönüşü İstanbul Kadıköy’deki evinde gözaltına alındı. Fincancı’nın evinde yapılan aramalarda 25 adet dolu, 1 adet boş 9 mm tabanca fişeği ve 2 adet dolu, 1 adet boş Kalaşnikof fişeği ele geçirildi. İfade işlemleri için dün Ankara’ya getirilen Fincancı, ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edilecek.

Fincancı’nın evinden silah ve Kaleşnikof mermileri çıktı.

GÖREVDEN ALINSIN

TTB Merkez Konseyi “Şebnem Hoca ile gurur duyuyoruz” başlığıyla Fincancı’ya destek açıklaması yaparken, Fincancı’nın başkanlık görevinin sonlandırılması için de adım atıldı. Başsavcılık, Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun “amaçları dışında faaliyet gösteren Türk Tabipleri Birliği’nin merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine Sağlık Bakanlığı’nın veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığı’nın istemi üzerine” maddesi uyarınca, Fincancı’nın başkanlık görevine son verilmesi talebiyle nöbetçi asliye hukuk mahkemesine talepte bulundu. Savcılığın talebinin kabul edilmesi halinde TTB Başkanlığı’na kayyum atanacak. Kayyum, genel kurula kadar görev yapacak.

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