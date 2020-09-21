TTB'den terör elebaşı Asya Abdullah'a 'Barış, Dostluk ve Demokrasi' ödülü

Son günlerde en çok konuşulan konuların başında Türk Tabipler Birliği geliyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 16 Eylül'de yaptığı açıklamada, "Türk Tabipleri Birliği derhal kapatılmalıdır" dedi. Bahçeli'ye katılanlar ve karşı çıkanlar konuyu tartışmaya başladı.

Bahçeli bir çıkış daha yaparak, "16 Eylül'de Twitter'dan yaptığım açıklamanın sonuna kadar arkasındayım. Türk Tabipleri Birliği derhal kapatılmalıdır. Aynı zamanda dediğim şudur; Bu birliğin yöneticilerinden hesap sorulmalıdır. Türk Tabipleri Birliği yeni tip Koronavirüs kadar tehlikelidir. Ve gereği acilen yapılmalıdır." dedi. Bahçeli'nin sözlerinin ardından gözlerin çevrildiği TTB'nin terör örgütü PYD/YPG'nin üst düzey yöneticileri arasında yer alan Asya Abdullah'a 2015 yılında 'Barış, Dostluk ve Demokrasi' ödülü verdiği ortaya çıktı.

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TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ ÜST DÜZEY TERÖRİSTE BARIŞ VE DOSTLUK ÖDÜLÜ VERMİŞ

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG/PYD'de sözde eş başkanlık görevi yapmış olan Asya Abdullah, Kobani olaylarında da Avrupa'da kapı kapı dolaşarak teröre destek istemişti. Özellikle Fransa'da birçok görüşmede bulunmuştu. Terör elebaşlarından olan Asya Abdullah'a TTB tarafından 'Barış, Dostluk ve Demokrasi' ödülü verildi. Teröriste verilen ödülün ortaya çıkması büyük tepki topladı.

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MHP'Lİ YÖNTER: BU KAMERA ŞAKASI FALAN DEĞİL

Terörist Asya Abdullah'ın fotoğrafını paylaşan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter şu ifadeleri kullandı:

Bu fotoğraf kamera şakası falan değil...Bir film setinde de alınmadı! Bu cani ve kiralık tetikçinin adı Asya Abdullah...PYD/YPG'li bir terörist...Türk Tabipleri Birliği 2015 yılında terörist Asya Abdullah'a 'Barış, Dostluk ve Demokrasi' ödülü vermiş! TTB kapatılmalıdır.

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TTB'NİN SKANDALLARI BİTMİYOR

TTB'de yönetim değişiyor, ama Türkiye karşıtı işleyiş değişmiyor. TTB daha önce özel bir ekip kurarak terörist başı Abdullah Öcalan'ın sağlığı için İmralı'ya gitmek istedi. TTB, bunun için Adalet Bakanlığı'na resmi başvuru da yaptı.

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SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI'NI DESTEKLEDİLER

Skandalların ardı arkasının kesilmediği Türk Tabipler Birliği, sözde Ermeni Soykırımı'nın 100.yılında Ermenistan'a mektup yazdı. Mektupta, 'Trajedi' ifadesi dikkat çekmişti.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BÖLÜCÜ BİLDİRİSİNE İMZA ATTILAR

Teröre destek, Türkiye'ye ise köstek olmak için her yolu deneyen TTB, 'Türkiye'de Kürt Sorununa Barışçıl Çözüm' başlıklı bölücü bildiriye de imza atmaktan imtina etmemişti.

Tam adı Asya Abdullah Reyhan Muhammed ve kod adı Dilan Reyhan Muhammed olan Asya Abdullah.