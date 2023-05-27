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Tuğlaların arasından kaçak göçmen çıktı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde durdurulan kamyonetin kasasındaki tuğlaların arasına gizlenen Suriye uyruklu 13 kaçak göçmen polis ekiplerince yakalandı, 2 organizatör tutuklandı.

10:29 . 27/05/2023 Cumartesi
DHA
Tuğlaların arasına gizlenen Suriye uyruklu 13 kaçak göçmen yakalandı.

Tuğlaların arasına gizlenen Suriye uyruklu 13 kaçak göçmen yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, İzmir'den Marmaris'e bir kamyonet ile göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Menteşe ilçe merkezinde bir kamyoneti durdurarak arama yaptı. Ekiplerin yaptığı aramada, kamyonetin branda ile kapatılan kasasındaki tuğlaların arasına gizlenen Suriye uyruklu 13 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör gözaltına alındı. 

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, gözaltına alınan organizatör şüphelisi İ.H.K. ve E.A. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.



Kocaeli ve İstanbul'da yakalanan 137 kaçak göçmen ülkelerine gönderildi
Kocaeli ve İstanbul'da yakalanan 137 kaçak göçmen ülkelerine gönderildi

Kocaeli ve İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlükleri'ne bağlı ekipler tarafından yakalanan Afganistan uyruklu 137 kaçak göçmen Afganistan Hava Yolları’na ait uçak ile ülkelerine gönderildi. Kocaeli ve çevre illerde düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarda yakalanan 137 Afganistan uyruklu sınır dışı edildi. Valilikten yapılan açıklamada, düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmesi kapsamında bu yıl Afganistan'a 25'inci charter (özel uçak) seferinin Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'ndan gerçekleştirildiği bildirildi. Havalimanına getirilen Afganistan uyruklu 137 düzensiz göçmenin, kolluk birimlerinin gözetiminde güvenlik noktasından geçirilmesinin ardından Afganistan Hava Yolları'na ait uçağa bindirilerek ülkelerine gönderildiği aktarılan açıklamada, bu işlemle 2023 başından itibaren Kocaeli'den 1771 yabancı uyruklunun sınır dışı edildiği belirtildi.


#Muğla
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