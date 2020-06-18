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EĞİTİM

TÜGVA’dan interaktif yaz okulu: Üç haftalık online eğitim gerçekleşecek

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl 6-24 Temmuz günleri arasında online olarak gerçekleştireceği Ortaokulu Online Yaz Okulu programında, 50 bini aşkın ortaokul öğrencisine eğitim vermeyi hedefliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

TÜGVA Ortaokul Koordinatörlüğünce düzenlenen Ortaokul Online Yaz Okulu’na, öğrenciler 3 Temmuz’a kadar başvurabilecek.

3 HAFTALIK ONLİNE EĞİTİM

Öğrenciler, yaz okulunda Kur’an-ı Kerim’i güzel okumayı, temel dini bilgileri ve dinini öğrenecek, hadis dersi ile Hz. Peygamber’in hayatını kendilerine örnek alabilecek. Ayrıca, düzenlenecek bilgi yarışmalarında başarılı olan ve eğitime eksiksiz katılım sağlayan öğrenciler, Yaz Okulu sonunda çeşitli zeka oyunları ile ödüllendirilecek. Bu yıl pandemi nedeniyle geçen yıllardan farklı bir yaz okulu tasarladıklarını dile getiren TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, “Bu noktada da bir inisiyatif alarak Türkiye genelinde ilk ve tek başlattığımız online yaz okulu programı düzenleyeceğiz. Bu seneki yaz okulu başvurularımız 3 Temmuz’a kadar devam ediyor. Bütün ortaokullu öğrenci kardeşlerimi davet ediyorum. 6-24 Temmuz tarihleri arasında da yine 3 haftalık online eğitimlerimizi çeşitli platformalar üzerinden öğrenci kardeşlerimize aktarmış olacağız” dedi.

Lise öğrencilerine e-kamp modeli

  • TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, lise öğrencileri için her yıl yaz aylarında doğa kampları şeklinde farklı bir program organize ettiklerini söyledi. Eminoğlu, “Bu sene yine ilgili kuruluşlarla irtibattayız. Muhtemelen sayıları azaltarak, Türkiye genelinde doğa kampları devam edecek. Bir taraftan bunu takip ederken bir taraftan da salgında ikinci dalga gibi her ihtimale karşı liselerde e-kamp modelini başlattık. Orada da yine alanında uzman hocalarımızla öğrencilerimizi bir araya getirip tarih, savunma sanayi alanda eğitimler vereceğiz. Ayrıca, akademi ve siyaset alanında uzman kişilerle öğrencilerimizi buluşturacağız” bilgisini paylaştı.

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