Tunç Soyer: Enver Aysever'den hizmet alımını iptal ediyoruz

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği okuryazarlık kursu için, Enver Aysever’in eğitimci olacağı sözleşme bedeli 238 bin lira olan bir ihale düzenledi.
Sözleşme kapsamında, Aysever’in masraflarının da belediye tarafından karşılanacağı ortaya çıktı.
Soyer'den geri adım: İhalenin iptal edilmesi talimatını verdim
Yoğun tepki çeken söz konusu gelişmeler hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tunç Soyer, Aysever’le hizmet alımı anlaşmasının ihale süreci konusunda belediye tarafından açıklama yapıldığını belirterek, "Kamuoyunda oluşan hassasiyete kayıtsız kalmam mümkün değildir. Söz konusu ihalenin iptal edilmesi talimatını verdim. Saygılarımla." ifadelerini kullandı.