Gündem Tunç Soyer Enver Ayseverden hizmet alımını iptal ediyoruz
POLİTİKA

Tunç Soyer: Enver Aysever'den hizmet alımını iptal ediyoruz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Enver Aysever'le imzalanan 238 bin liralık hizmet anlaşmasının iptal edileceğini duyurdu. Söz konusu hizmet alımı karşısında Aysever'in günlük 13 bin 250 lira kazanacağı ortaya çıkmıştı.

Haber Merkezi AA
Tunç Soyer.
Tunç Soyer.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği okuryazarlık kursu için, Enver Aysever’in eğitimci olacağı sözleşme bedeli 238 bin lira olan bir ihale düzenledi.

Sözleşme kapsamında, Aysever’in masraflarının da belediye tarafından karşılanacağı ortaya çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Enver Aysever’e özel ihale
GÜNDEM
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Enver Aysever’e özel ihale

Soyer'den geri adım: İhalenin iptal edilmesi talimatını verdim

Yoğun tepki çeken söz konusu gelişmeler hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tunç Soyer, Aysever’le hizmet alımı anlaşmasının ihale süreci konusunda belediye tarafından açıklama yapıldığını belirterek, "Kamuoyunda oluşan hassasiyete kayıtsız kalmam mümkün değildir. Söz konusu ihalenin iptal edilmesi talimatını verdim. Saygılarımla." ifadelerini kullandı.

Tunç Soyer'e 238 bin liralık Enver Aysever ihalesi soruldu: Bunları tartışacak zamanımız yok
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Tunç Soyer'e 238 bin liralık Enver Aysever ihalesi soruldu: Bunları tartışacak zamanımız yok

İzmir Belediye Başkanı Soyer'in afet röportajı verdiği Artı TV canlı yayın sırasında elebaşı Öcalan'ı ekrana verdi
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İzmir Belediye Başkanı Soyer'in afet röportajı verdiği Artı TV canlı yayın sırasında elebaşı Öcalan'ı ekrana verdi
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