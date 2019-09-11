Tunç Soyer kardeşinin vakfına 9 milyon TL aktardı

Dünya

İşgalin bahanesi: 11 Eylül

Dünya, 11 Eylül 2001 yılında daha önce eşi benzeri görülmemiş terör saldırılarına tanıklık etti. ABD’ye 11 Eylül 2001 yılında uçaklarla yapılan saldırıların bugün 18.yıldönümü. İç hat seferi yaparken El-Kaide üyesi teröristler tarafından kaçırılan üç uçakla Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon'a düzenlenen intihar saldırılarında 2 bin 996 kişi yaşamını yitirdi. Kaçırılan dördüncü uçakta teröristler Washington’u hedef alırken uçak Shanksville yakınlarına düştü.Uçakların silah olarak kullanılması sonrası dünya genelinde havacılık tarihinde kurallar devrim niteliğinde yeniden yazıldı. Havacılıkla ilgili birçok kural hayata dahil oldu. Yeni kurallar günümüzde de katlanarak devam ediyor.