Tunç Soyer kardeşinin vakfına 9 milyon TL aktardı

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İzmir Büyükşehir Belediyesi bütçesinden İzmir Turizm Tanıtım Vakfı'na 8 milyon 948 bin TL aktarılmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
- "CHP, İzmir Büyükşehir bütçesinden İzmir Turizm Tanıtım Vakfı'na 8 milyon 948 bin TL aktarılmasını AK Parti'nin ret oylarına rağmen belediye meclisinden geçirdi" ifadelerini kullanan Özalan, "Vakfın yönetim kurulu başkanı Tunç Soyer, vakfın Genel Sekreteri kardeşi Onur Soyer. Hani vakıflara hizmet bitecekti?" açıklamasında bulundu.
CHP, İzmir Büyükşehir bütçesinden İzmir Turizm Tanıtım Vakfı'na 8 milyon 948 bin TL aktarılmasını AK Parti'nin ret oylarına rağmen belediye meclisinden geçirdi.
Vakfın yönetim kurulu başkanı Tunç Soyer, vakfın Genel Sekreteri kardeşi Onur Soyer. Hani vakıflara hizmet bitecekti?
CHP, İzmir Büyükşehir bütçesinden İzmir Turizm Tanıtım Vakfı'na 8 milyon 948 bin TL aktarılmasını AK Parti'nin ret oylarına rağmen belediye meclisinden geçirdi.