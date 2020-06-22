Tunç Soyer’in İzmir'e ayrı bayrak projesine sert tepkiler: Siyasi tartışmaları sisli alana sürüklüyor

İzmir’in CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, önceki gün katıldığı bir video konferans görüşmesinin kaydı ile gündeme geldi. Soyer ve küçük bir grup arasında gerçekleşen bu görüşmede, İzmir için ayrı bayrak ve ayrı para birimi gibi projelerinin olduğunu, bunu bir akademisyenin çalışmasına dayandırdığını söyledi.

“AYRI BİR BAYRAK AYRI BİR PARA BİRİMİ BASACAKTIK”

Soyer konuşmasında İzmir’in ayrı bir bayrak ve 'İzcoin' adında ayrı bir para birimi olması için bir çalışması olduğunu fakat gelecek tepkileri ön görerek endişe duyduğunu itiraf etti.

"SİSLİ ALANA SÜRÜKLÜYOR"

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik konuyla ilgili bir açıklama yaparak twitter üzerinden “Güzel İzmir’imiz, marka şehirlerimizden biridir. Hükümetimiz İzmir’in dünya kentleri arasında ayrıcalıklı bir yer edinebilmesi için kente aralıksız olarak büyük yatırımlar yapmıştır. İzmir Belediye Başkanı, siyasi tartışmaları sisli bir alana sürüklüyor. Bunun yerine kentin belediye kaynaklı hizmet sorunlarına el atmalıdır” dedi.

Güzel #İzmir’imiz, marka şehirlerimizden biridir. Hükümetimiz #İzmir'in dünya kentleri arasında ayrıcalıklı bir yer edinebilmesi için kente aralıksız olarak büyük yatırımlar yapmıştır. — Ömer Çelik (@omerrcelik) June 22, 2020

HAYALİ KURDUĞU BAYRAK 9 EYLÜL'DE İNDİRİLDİ

Diriliş Postası'nın haberine göre, MHP MYK üyesi ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu yaptığı açıklamada “İzmir Sancağı; bölücülerin bile selam durduğu, uğruna binlerce şehit verilen semalarımızdan ebediyyen inmeyecek olan, Ay Yıldızlı Albayraktır. Atalarımız Yunan’ı denize süpürürken başka bayrağa selam çakanlara duyurulur! İzmir’in bir bayrağı, parası, toprağı şanı ve şerefi var ama bir belediye başkanı yok! O Başkan ki; hayalini kurduğu bayrak 9 Eylül’de bir daha hiç dalgalanmamak üzere inmiştir!” dedi.

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