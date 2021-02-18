Tunç Soyer’in makam odasının yanında terör propagandası

Irak’ın kuzeyinde yer alan Gara’da terör örgütü PKK, 13 vatandaşımızı katletti. Şehitlerin cenazeleri henüz toprağa verilmemişken İzmir’de dikkat çeken bir panel düzenlendi.
Yeni Asır’dan Erhan Gülenç’in haberine göre, HDP İzmir Kadın Meclisi, geçtiğimiz salı günü belediyeye ait Kültürpark’ta Abdullah Öcalan'a özgürlük seslerinin yükseldiği bir panel gerçekleştirdi.
Türkiye'ye iftiralar atıldı
Panelde PKK'nın İmralı'daki hapiste olan lideri Abdullah Öcalan konuşulurken Türkiye Cumhuriyeti'ne iftiralar atıldı.
"Tecrit, açlık grevleri ve hak ihlalleri" konulu panelde HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Ayşe Acar Başaran da yer aldı.
Panelde konuşan Başaran, "Öcalan dünyada örneği olmayan benzersiz bir rejimle tecrit altında tutuluyor" dedi.