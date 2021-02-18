Gündem Tunç Soyerin makam odasının yanında terör propagandası
POLİTİKA

Tunç Soyer’in makam odasının yanında terör propagandası

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kültürpark binasında HDP İzmir Kadın Meclisi tarafından panel düzenlendi. Belediye Başkanı CHP’li Tunç Soyer’in makam odalarından birinin hemen yanında yer alan salonda gerçekleştirilen panelde, terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’a özgürlük çağrısı yapıldı.

Haber Merkezi Diğer
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer.

Irak’ın kuzeyinde yer alan Gara’da terör örgütü PKK, 13 vatandaşımızı katletti. Şehitlerin cenazeleri henüz toprağa verilmemişken İzmir’de dikkat çeken bir panel düzenlendi.

Yeni Asır’dan Erhan Gülenç’in haberine göre, HDP İzmir Kadın Meclisi, geçtiğimiz salı günü belediyeye ait Kültürpark’ta Abdullah Öcalan'a özgürlük seslerinin yükseldiği bir panel gerçekleştirdi.

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Türkiye'ye iftiralar atıldı

Panelde PKK'nın İmralı'daki hapiste olan lideri Abdullah Öcalan konuşulurken Türkiye Cumhuriyeti'ne iftiralar atıldı.

"Tecrit, açlık grevleri ve hak ihlalleri" konulu panelde HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Ayşe Acar Başaran da yer aldı.

Panelde konuşan Başaran, "Öcalan dünyada örneği olmayan benzersiz bir rejimle tecrit altında tutuluyor" dedi.

HDP'li Ayşe Acar Başaran.

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