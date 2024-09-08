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Tunceli'de askeri araç kaza yaptı: Dört askerimiz şehit oldu

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı askeri aracın şarampole yuvarlanması sonucu gerçekleşen kazada 4 askerimiz şehit olurken, 1 askerimiz de ağır yaralandı.

20:55 - 8/09/2024 اتوار
Güncelleme: 21:45 - 8/09/2024 اتوار
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde askeri aracın kaza yapması sonucu 4 askerimiz şehit olurken, 1 askerimiz de ağır yaralandı.

Kaza sonucu askeri aracın devrildiği yer

Kaza, Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Kuşluca ile Bilgeç köyleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 62 JAA 408 plakalı zırhlı araç henüz tespit edilemeyen bir nedenle şarampole yuvarlandı. Kazada 3 asker olay yerinde şehit olurken, 2 asker ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye helikopterle asker, 112, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Yaralı 2 asker, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen bir asker daha şehit oldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



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