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Turgut Altınok'tan 600 daire iftirasına net cevap: Tapusunu çıkartmayan namerttir

Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok, hakkında ortaya atılan Antalya'da 600 daire sahibi olduğu iddialarına ilişkin bir kez daha konuştu. Bir televizyon programına katılan Altınok, çok net sözlerle söz konusu iftiraya nokta koydu. Saklayacak bir şeyi olmadığını, özü sözü bir olduğunu ifade eden Altınok, "Antalya'da 600 tane dairem varsa tapusunu çıkartmazsa namerttir. Eğer 600 dairelik tapuyu çıkarmazsa özür dileyip istifa etmesi lazım." dedi.

22:49 - 21/03/2024 Perşembe
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Turgut Altınok
Turgut Altınok

Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok, kendisine yönelik ortaya atılan Antalya'da 600 dairesi olduğuna dair iftiraya cevap vererek, "Antalya'da 600 tane dairem varsa tapusunu çıkartmazsa namerttir." dedi.

CHP yandaşı Murat Ağırel, geçtiğimiz günlerde Altınok'un Antalya'da 600 dairesi bulunduğu şeklinde iddia ortaya attı.

Ağırel'in iftirası, Altınok tarafından defalarca yalanlanmasına rağmen başta CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş olmak üzere muhalif medya ve isimler tarafından da köpürtülerek algı operasyonuna dönüştü.

Altınok'tan iftiraya net cevap

Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Altınok, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında söz konusu iddialara ilişkin bir kez daha konuşarak net sözlerle noktayı koydu.

Yaptığı açıklamada saklayacak bir şeyi olmadığını, özü sözü bir olduğunu ifade eden Altınok, "Antalya'da 600 tane dairem varsa tapusunu çıkartmazsa namerttir. Eğer 600 dairelik tapuyu çıkarmazsa özür dileyip istifa etmesi lazım." dedi.

"Tapusunu çıkartmazsa namerttir"

Altınok yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'da anketleri görenler, kaybedeceklerini görenler bir yalan, iftira, çamur kampanyasına başladılar. Benim saklayacak bir şeyim yok. Altınok özü birdir sözü birdir. Belediye başkanı seçilir seçilmez bütün vergiyle ilgili ilişiğimi kestim. Benim artık ticaretle işim yok. Antalya'da 600 tane dairem varsa tapusunu çıkartmazsa namerttir. Eğer 600 dairelik tapuyu çıkarmazsa özür dileyip istifa etmesi lazım. Aldığımız gayrimenkuller zamanında tarlaydı. Mal varlığımızı açıkladığımızda biz ada parseline kadar her şeyini açıkladık.

"25 milyon liralık evi nereden aldın, nasıl aldın?"

Tunalı'da yerimiz var belediye başkanı olmadan önce almışım. Tunalı'da 4 katlı bir bina değil bir binanın 8'de birinin 0.50'si şahsıma ait. Biz adasına parseline kadar hepsini bunu yazdık. Belli makamda olan insanlar, Londra'daki aldığı evin kaç liraya aldığını açıklasın. Oturduğum evin fotoğrafını çekip bunu sosyal medyada yayımlıyorlar. Şu an oturduğu ev 25 milyon lira. 25 milyon liralık evi nereden aldın, nasıl aldın? Bizim mal varlığımız belediye başkanı olmadan önceki mal varlığımız."



#Turgut Altınok
#Mansur Yavaş
#600 Daire
#İddia
#Murat Ağırel
32 dakika önce
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