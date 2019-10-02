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MANİSA AKTÜEL

Manisa haberleri: Turgutlu'nun 7 mahallesinin ortak derdi balık pulu hastalığı! Balık pulu hastalığı nedir?

Turgutlu'nun 7 mahallesinin ortak derdi 'balık pulu' hastalığı: Çare bulunmalı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinin kırsal 7 mahallesinde yaşayan yaklaşık 150 kişi, tedavisi bulunmayan 'balık pulu hastalığı' ile mücadele ediyor. Ciltlerinin çatlayarak pul pul olması nedeniyle güneşe çıkmakta zorluk çeken, sıcak, soğuk ve tozlu ortamlardan uzak durarak yaşamlarını sürdüren balık pulu hastaları, hastalıklarına çare bulunmasını istedi.

Haber Merkezi DHA
Turgutlu ilçesinde yaşayan 150 kişide balık pulu rahatsızlığı olduğu için ilçedeki vatandaşlar araştırılmasını istiyor.
Turgutlu ilçesinde yaşayan 150 kişide balık pulu rahatsızlığı olduğu için ilçedeki vatandaşlar araştırılmasını istiyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı 7 kırsal mahallede yaklaşık 150 kişide, halk arasında 'balık pulu' olarak bilinen 'iktiyozis vulgaris' hastalığı görülüyor.

Dünyada 'balık pulu' hastalığının en sık rastlandığı yerlerden biri olan Turgutlu'da, Çatalköprü, Gökgedik, Kayrak, Yukarı Bozkır, Osmancık, Dalbahçe ile Güney mahallelerinde yaşayan yaklaşık 150 kişi sosyal ve iş hayatlarında büyük zorluklar yaşıyor.

68 yaşındaki Ahmet Gökçe, balık pulu hastalığından dolayı büyük sıkıntılar çekiyor.

Güneşe çıkamıyorlar

Turgutlu'da ciltlerinin pul pul olması nedeniyle güneşe çıkamayan hastalar, sıcak, soğuk ve tozlu ortamlardan uzak duruyor. Hastalar, tedavide kullandıkları ilacın sadece hastalığın etkisini azalttığını kullanmamaları durumunda ise bütün vücuda yayıldığını söylüyor.

Balık pulu hastalığına yerli ilaç müjdesi
HAYAT
Balık pulu hastalığına yerli ilaç müjdesi

Balık pulu hastalığı nedeniyle hiç evlenmemiş olan Ahmet Gökçe (68), "Soğukta ve sıcakta cildimizde çatlamalar oluyor. Çok büyük zorluklar çekiyoruz. Hastalığın nedenini bilmiyoruz. Sadece doktorlar, 'cilt hastalığı' olduğunu söylüyor" dedi.

Hatice Dindar, yaklaşık 3 yıldır balık pulu rahatsızlığından dolayı ilaç kullanıyor.

Mahallede genellikle balık pulu hastalığı var

Kayrak Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi, ev kadını Hatice Dindar da (44), şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Balık pulu hastalığı nedeniyle cildimde döküntü, kuruluk oluyor. Bu hastalık nedeniyle asabi de olabiliyoruz. Yaklaşık 3 senedir, bu rahatsızlığım nedeniyle ilaç kullanıyorum.
  • 15 gündür kullanmadığım zaman yine rahatsızlığım artıyor. Ağabeyimin iki oğlu ile amcalarımdan ikisinde de aynı hastalık var. Genellikle, mahallemizdeki pek çok kişi de bu hastalık var."

Rümeysa Ünsal, rahatsızlığı yüzünden çevresinden utanıyor.

Lise öğrencisi Rümeysa Ünsal da (16), "İlacımı kullanmadan önce çatlamalar ve kaşıntı oluyordu, yaralar çıkıyordu. İlaç kullandığımdan beri rahatım. Arkadaşlarım bana hastalığımı sorduğunda üzülüyorum ve ne cevap vereceğimi bilemiyorum. Böyle olmasını istemezdim. Ben de diğer arkadaşlarım gibi sağlıklı olmak isterdim" dedi.

Bakan Koca duyurdu: Balık pulu hastalarına müjde
HAYAT
Bakan Koca duyurdu: Balık pulu hastalarına müjde

Yaşının küçük olması nedeniyle ilaç kullanamayan ortaokul öğrencisi Serkan Uysal da (13) hastalığı nedeniyle soğukta ve çok sıcakta zorluk çektiğini söyledi.

Sosyal hayatları olumsuz etkiliyor

Vakaların yoğun görüldüğü Kayrak ve Çatalköprü mahalle muhtarları hastalığın nedeninin araştırılmasını ve tedavisinin bulunmasını istedi.

Kayrak Mahallesi Muhtarı Cevat Önder (48), "Bizim bu yörede bu hastalık çok sayıda insanda var. Bu insanlarımızın toplum içerisinde de sıkıntıları var. Dışarıdan insanlar balık pulu hastalarına farklı bir gözle bakıyorlar. Özellikle bulaşıcı olduğunu sanıyorlar. İş bulma konusunda sıkıntı çekiyorlar. Sosyal hayatları bu durumdan olumsuz etkileniyor. Bu hastalığın sebebini bilemiyoruz. Araştırılmasını istiyoruz. İnşallah bu hastalığın çözümü bulunur" diye konuştu.

Balık pulu hastası kızın on parmağında on marifet
HAYAT
Balık pulu hastası kızın on parmağında on marifet

Çatalköprü Mahallesi Muhtarı Mustafa Teker (57) de, "Bu çevrede 150 kişide bu hastalık var. Hastalığın bu bölgede neden bu kadar çok görüldüğünün araştırılmasını istiyoruz. Yetkililer bu işe bir el atsın" dedi.


Manisa'nın Turgutlu ilçesi.
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