Milli Savunma Bakanı Akar: İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz

Ekonomi

'Piyade SİHA DOĞAN' göreve hazır: Yakın zamanda envantere girecek

Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) otomatik piyade tüfeğiyle donatılan DOĞAN eklendi. DOĞAN'ın son haliyle bir uçuş gösterimi ve atış testi yapılarak ihtiyaç makamlarıyla paylaşılması ve kısa sürede envantere girmesi bekleniyor. Tehditlere personel yerine yüksekten ve çok daha uzaktan müdahale imkanı sağlayacak DOĞAN, 10 kilometre operasyonel yarıçap içerisindeki bir hedefe gidip görevini icra ettikten sonra geri dönebilecek.