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POLİTİKA

Milli Savunma Bakanı Akar: İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'da kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirmenin gururuyla Mehmetçiğin Afganistan'dan tahliyesine başlandığını belirterek, "İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Türk askeri Afganistandan dönüyor: Bakan Akardan son dakika açıklaması
Milli Savunma Bakanı Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine ilişkin sorusunu yanıtladı.

Afganistan'da kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirmenin gururuyla Mehmetçiğin Afganistan'dan tahliyesine başlandığını dile getiren Akar, şunları söyledi:

  • "Havaalanında olağan dışı yoğunluğa ve şartlara rağmen önemli bir aksaklık olmadan TSK personeli planın aksaksız uygulanması için her türlü gayreti göstermektedir. Faaliyetlerimize sağladıkları destekten dolayı dost ve kardeş Pakistan ve Tacikistan ile bölgede beraber çalıştığımız müttefiklerimize teşekkür ediyoruz. Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordineli olarak, faaliyetlerimiz mevcut tahliye planlarımız çerçevesinde devam etmektedir."

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afganistan’dan tahliyesine başlandı
GÜNDEM
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afganistan’dan tahliyesine başlandı
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