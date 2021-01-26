Gündem Türk askerinin Aden Körfezindeki görev süresi uzatıldı
POLİTİKA

Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı

Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı

TSK deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresini uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülerek kabul edildi. Kabul edilen tezkere ile TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresi 10 Şubat 2021'den itibaren bir yıl daha uzatıldı.

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Terörizmle müşterek mücadeleye aktif katkı


Tezkerede, Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının konuşlandırılmak suretiyle bölgede seyreden Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticari gemilerin emniyetinin etkin şekilde muhafazasının, uluslararası toplumca yürütülen deniz haydutluğu, silahlı soygun eylemleri ve denizde terörizmle müşterek mücadele harekatlarına aktif katılımda bulunulmasının sağlandığı kaydedildi.

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Bu alanda yapılan insani yardım faaliyetlerine destek verilmesinin, TSK deniz unsurlarının harekat etkinliğinin ve bölgeye ilişkin tecrübesinin artırılmasına katkıda bulunduğu belirtilen tezkerede, ülkelerle iş birliğinin sürdürülmesine yönelik milli politikanın desteklenmesi ve Birleşmiş Milletler (BM) sistemi içinde, bölgesel ve küresel ölçekte oynanan rolün ve görünürlüğün pekiştirilmesinin temin edildiği vurgulandı.

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