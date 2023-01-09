Türk denizlerinde 2022 yılında 49 bin 518 düzensiz göçmen kurtarıldı

2022 yılında Türk denizlerinde bin 617 adet düzensiz göç olayı kayıtlara geçti. Yaşanan düzensiz göç olaylarında 49 bin 518 düzensiz göçmen umut yolculuğunda ya yakalandı yada Yunanistan unsurları tarafından geri itilerek Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı.



Yasa dışı düzensiz göç olaylarını organize eden 293 kişi de yakalanarak adalete teslim edildi. 2022 yılında düzensiz göç olaylarında denizde yaşanan olaylarda 41 kişi hayatını kaybetti.



Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Jandarma’nın ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda 2022 yılında 65 olayda 2 bin 644 düzensiz göçmen yakalandı. Yasa dışı düzensiz göç olayı ile ilgili 65 kişide yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

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