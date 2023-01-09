Gündem Türk denizlerinde 2022 yılında 49 bin 518 düzensiz göçmen kurtarıldı
MUĞLA

Türk denizlerinde 2022 yılında 49 bin 518 düzensiz göçmen kurtarıldı

2022 yılında Türkiye denizlerinden yasa dışı yollar ile Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 49 bin 518 göçmene Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından işlem uygulandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Türk denizlerinde 2022 yılında 49 bin 518 düzensiz göçmen kurtarıldı
Arşiv

2022 yılında Türk denizlerinde bin 617 adet düzensiz göç olayı kayıtlara geçti. Yaşanan düzensiz göç olaylarında 49 bin 518 düzensiz göçmen umut yolculuğunda ya yakalandı yada Yunanistan unsurları tarafından geri itilerek Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı.


Yasa dışı düzensiz göç olaylarını organize eden 293 kişi de yakalanarak adalete teslim edildi. 2022 yılında düzensiz göç olaylarında denizde yaşanan olaylarda 41 kişi hayatını kaybetti.


Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Jandarma’nın ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda 2022 yılında 65 olayda 2 bin 644 düzensiz göçmen yakalandı. Yasa dışı düzensiz göç olayı ile ilgili 65 kişide yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Göçmen şovu elinde patladı: Suriyeliler çoktan yola çıkmıştı
GÜNDEM
Göçmen şovu elinde patladı: Suriyeliler çoktan yola çıkmıştı

Yunan zulmü devam ediyor: Geri itilen 45 göçmen daha kurtarıldı
GÜNDEM
Yunan zulmü devam ediyor: Geri itilen 45 göçmen daha kurtarıldı

Yunan zulmü dijital ortamda: 27 bin 464 göçmeni ölüme terk etti
DÜNYA
Yunan zulmü dijital ortamda: 27 bin 464 göçmeni ölüme terk etti
Nihat Kahveciden İrfan Can Kahveciye sitem: Sen kime kızdın?

Nihat Kahveci'den İrfan Can Kahveci'ye sitem: "Sen kime kızdın?"
Musk tarih verdi

Musk tarih verdi

​Twitter karakter sayısı 4 bine çıkıyor.
Göçmen şovuelinde patladı

Suriyeliler çoktan yola çıkmıştı.
Bahçede<br>bomba buldular

Bahçede
bomba buldular

Adana'da ​polisi alarma geçiren ihbar.

Kauçuk fabrikasında korkutan yangın.

​Meteoroloji uyardı: Salı günü ve sonrasına dikkat.

Devlet Başkanlığında kontrol yeniden sağlandı.

İsrail'in aşırı sağcı bakanından skandal karar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.