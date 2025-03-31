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Türk devletleri Hucend Beyannamesi'ni imzaladı: AK Parti'den 'memnuniyet duyduk' açıklaması

Türk devletleri Hucend Beyannamesi'ni imzaladı: AK Parti'den 'memnuniyet duyduk' açıklaması

20:0331/03/2025, Pazartesi
AA
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Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan arasında Hucend Beyannamesi imzalandı.
Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan arasında Hucend Beyannamesi imzalandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Türk devletleri Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan tarafından Hucend Beyannamesi'nin imzalanmasından memnuniyet duyduklarını belirtip, "Bu tarihi zirve, gerek bölgesel istikrarın sağlanması, gerekse Türk Devletler Teşkilatı'nın iş birliği alanına yapacağı olumlu katkılar sebebiyle büyük önem taşımaktadır." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tacikistan'ın Hucend kentinde düzenlenen Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan Devlet Başkanları Üçlü Zirvesi'nde sınır hattı konusunda imzalanan "Hucend Beyannamesi"ni memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Türk Dünyası Yüzyılı hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceklerini bildiren Zorlu,
şunları kaydetti:

"Büyük önem taşımaktadır"

"Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki anlaşmanın ardından yaşanan bu tarihi zirve, gerek bölgesel istikrarın sağlanması, gerekse Türk Devletler Teşkilatı'nın iş birliği alanına yapacağı olumlu katkılar sebebiyle büyük önem taşımaktadır."

Hucend Beyannamesi nedir?

Hucend Beyannamesi, 1999 yılında Tacikistan’ın Hucend kentinde, Şanghay Beşlisi ülkeleri (Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan) tarafından imzalanan bir belgedir.
Beyanname, bölgesel güvenlik, sınır işbirliği ve terör, ayrılıkçılık ve aşırıcılıkla mücadele konularında iş birliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır
.
Taraflar, karşılıklı güveni artırma, ekonomik ve siyasi ilişkileri geliştirme taahhüdünde bulunmuştur.
Hucend Beyannamesi, 2001’de Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) kurulmasına giden süreçte önemli bir adım olarak görülmektedir. Bu belge, üye ülkeler arasındaki iş birliğini kurumsallaştırmada kritik bir rol oynamıştır.

#Tacikistan
#Özbekistan
#Kırgızistan
#Kürşad Zorlu
#AK Parti

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