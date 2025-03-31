Türk devletleri Hucend Beyannamesi'ni imzaladı: AK Parti'den 'memnuniyet duyduk' açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Türk devletleri Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan tarafından Hucend Beyannamesi'nin imzalanmasından memnuniyet duyduklarını belirtip, "Bu tarihi zirve, gerek bölgesel istikrarın sağlanması, gerekse Türk Devletler Teşkilatı'nın iş birliği alanına yapacağı olumlu katkılar sebebiyle büyük önem taşımaktadır." dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tacikistan'ın Hucend kentinde düzenlenen Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan Devlet Başkanları Üçlü Zirvesi'nde sınır hattı konusunda imzalanan "Hucend Beyannamesi"ni memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
"Büyük önem taşımaktadır"
"Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki anlaşmanın ardından yaşanan bu tarihi zirve, gerek bölgesel istikrarın sağlanması, gerekse Türk Devletler Teşkilatı'nın iş birliği alanına yapacağı olumlu katkılar sebebiyle büyük önem taşımaktadır."