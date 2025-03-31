Türk devletleri Hucend Beyannamesi'ni imzaladı: AK Parti'den 'memnuniyet duyduk' açıklaması

Hucend Beyannamesi, 1999 yılında Tacikistan’ın Hucend kentinde, Şanghay Beşlisi ülkeleri (Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan) tarafından imzalanan bir belgedir.

Beyanname, bölgesel güvenlik, sınır işbirliği ve terör, ayrılıkçılık ve aşırıcılıkla mücadele konularında iş birliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır

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Taraflar, karşılıklı güveni artırma, ekonomik ve siyasi ilişkileri geliştirme taahhüdünde bulunmuştur.