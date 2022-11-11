Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreterliğine yeni atama

Türk Devletleri Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, Semerkant kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları 9. Zirvesi'nde teşkilatın sekretaryasına atamalar yapıldığı kaydedildi.

Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, teşkilatın Genel Sekreterliğine atandı. Ömüraliyev, atamaya ilişkin gerçekleştirdiği açıklamasında teşkilatın üye ve gözlemci devletler için artan öneme sahip bir platform olma özelliğini güçlendirmek, kardeşlik bağlarından kaynaklı ortak iradenin tezahürü Türk Dünyası 2040 Vizyon belgesinde yer alan ortak hedeflere ulaşmak için sekretaryanın tüm taraflarla birlikte yoğun çaba göstermeye devam edeceğini söyledi.

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Kırgızistan’ın Belarus, Estonya, Letonya, Litvanya, Türkiye ve İsrail'de Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi ve ülkesinin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Daimî Temsilcisi görevlerinde bulunan Büyükelçi Ömüraliyev, Kırgız Dışişleri Bakanlığında ve diğer devlet ve kamu kurumlarında üst düzey görevlerde yer almıştı.

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Büyükelçi Ömüraliyev, ayrıca farklı dönemlerde Kırgızistan İş Çevreleri Federasyonu Başkan Yardımcısı, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) bünyesindeki Geçiş Halindeki Ekonomiler için Yolsuzlukla Mücadele Ağı (ACN) Sekreterliği Danışma Grubu Ulusal Koordinatörü (ACN) de dahil olmak üzere çeşitli sosyal çalışmalar bulunmuştu. Bu yıl "2022 Yılının En Başarılı Büyükelçisi" seçilen Ömüraliyev’e 2020’de Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) Cengiz Aytmatov Madalyası, 2019 yılında Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı 75. Yıl Madalyası, 2018'de Cengiz Aytmatov Uluslararası Kulübü’nün Özel Rozeti, 2017'de BDT Onur Belgesi ve 2006 yılında Kırgızistan Onur Belgesi takdim edilmişti.

Ömüraliyev, 14 Kasım 2022’de İstanbul'da TDT Sekretaryası Merkez Ofisinde düzenlenecek devir teslim töreniyle yeni görevini selefi Baghdad Amreyev'den devralacak.

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