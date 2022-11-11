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POLİTİKA

Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreterliğine yeni atama

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreterliğine Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev atandı.

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Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreterliğine yeni atama
Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev

Türk Devletleri Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, Semerkant kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları 9. Zirvesi'nde teşkilatın sekretaryasına atamalar yapıldığı kaydedildi.

Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, teşkilatın Genel Sekreterliğine atandı. Ömüraliyev, atamaya ilişkin gerçekleştirdiği açıklamasında teşkilatın üye ve gözlemci devletler için artan öneme sahip bir platform olma özelliğini güçlendirmek, kardeşlik bağlarından kaynaklı ortak iradenin tezahürü Türk Dünyası 2040 Vizyon belgesinde yer alan ortak hedeflere ulaşmak için sekretaryanın tüm taraflarla birlikte yoğun çaba göstermeye devam edeceğini söyledi.

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Kırgızistan’ın Belarus, Estonya, Letonya, Litvanya, Türkiye ve İsrail'de Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi ve ülkesinin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Daimî Temsilcisi görevlerinde bulunan Büyükelçi Ömüraliyev, Kırgız Dışişleri Bakanlığında ve diğer devlet ve kamu kurumlarında üst düzey görevlerde yer almıştı.

Büyükelçi Ömüraliyev, ayrıca farklı dönemlerde Kırgızistan İş Çevreleri Federasyonu Başkan Yardımcısı, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) bünyesindeki Geçiş Halindeki Ekonomiler için Yolsuzlukla Mücadele Ağı (ACN) Sekreterliği Danışma Grubu Ulusal Koordinatörü (ACN) de dahil olmak üzere çeşitli sosyal çalışmalar bulunmuştu. Bu yıl "2022 Yılının En Başarılı Büyükelçisi" seçilen Ömüraliyev’e 2020’de Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) Cengiz Aytmatov Madalyası, 2019 yılında Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı 75. Yıl Madalyası, 2018'de Cengiz Aytmatov Uluslararası Kulübü’nün Özel Rozeti, 2017'de BDT Onur Belgesi ve 2006 yılında Kırgızistan Onur Belgesi takdim edilmişti.

Ömüraliyev, 14 Kasım 2022’de İstanbul'da TDT Sekretaryası Merkez Ofisinde düzenlenecek devir teslim töreniyle yeni görevini selefi Baghdad Amreyev'den devralacak.

Türk devletleri zirvesinde samimi sohbet
FOTOĞRAF 8
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğana, Özbekistanın Semerkant şehrinde, Türk dünyasına hizmetlerinden dolayı Türk Dünyası Ali Nişanı tevcih edildi. Erdoğan, Ebedi Şehir Kongre Merkezinde düzenlenen tören öncesinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile sohbet etti.
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Erdoğan, Ebedi Şehir Kongre Merkezi`nde düzenlenen tören öncesinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile sohbet etti.
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Ebedi Şehir Kongre Merkezi`nde düzenlenen törende Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türk Dünyası Ali Nişanını Erdoğan`a takdim etti.
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Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Registan Meydanındaki ağaç dikim törenine iştirak etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve zirveye katılan liderler, törenin ardından Registan Meydanında hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Törende Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Macaristan ve Kırgızistanda ağaç dikim töreni düzenlenen bölgelere canlı bağlantı gerçekleştirildi.
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Türk devletleri zirvesinde samimi sohbet
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde, Türk dünyasına hizmetlerinden dolayı "Türk Dünyası Ali Nişanı" tevcih edildi. Erdoğan, "Ebedi Şehir" Kongre Merkezi'nde düzenlenen tören öncesinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Macaristan Başbakanı Orban ile sohbet etti. Daha sonra liderler Semerkant şehrinde Registan Meydanı'nı ziyaret edip, ağaç dikme törenine katıldı.
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