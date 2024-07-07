Türk dünyasına Gazze çağrısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk dünyasının Gazze’de yaşanan insanlık dramına sırtını dönemeyeceğini söyledi. Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuşan Fidan, üye ülkelere Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) İsrail aleyhine açılan soykırım davasına destek çağrısı yaptı.

SIRTIMIZI DÖNEMEYİZ

Fidan konuyla ilgili şunları söyledi: "Türk Dünyası, Gazze'de yaşanan insanlık dramına sırtını dönemez. İsrail'in 7 Ekim'den beri Filistinli kardeşlerimize yönelik saldırıları, uluslararası hukuku her yönüyle ihlal etmektedir. UAD, Güney Afrika-İsrail Soykırım davasında vereceği kararla, İsrail-Filistin sorununun gecikmiş çözümüne hukuki katkı sağlama fırsatına sahiptir. UAD'nin, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirdiği eylemlerle ilgili olarak vereceği

danışma görüşü de Filistin meselesine önemli hukuki katkıda bulunacaktır.”

KKTC İLE TİCARİ İLİŞKİLERİ ARTIRIN

Türk dünyasını, Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarını yeniden elde etmesi için destek vermeye çağıran Fidan, “Kıbrıs

Türkü kardeşlerimizin on yıllardır maruz kaldıkları haksız ve insanlık dışı izolasyonlara son vermek üzere KKTC’yle ticari ilişkilerinizi artırmaya davet ediyorum. Desteğiniz, Kıbrıs meselesinin Ada'daki gerçekler temelinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması hedefine katkıda bulunacaktır” değerlendirmesini yaptı. Alfabe birliğinin bir an önce tesis edilmesi gerektiğini vurgulayan Fidan, Balkanlar, Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afganistan ve dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan soydaşların kimliklerinin korunmasının tarihe karşı bir sorumluluk olduğunu belirtti. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılması için kalıcı barışa dönük çabaların daha geniş bir zemine yayılması gerektiğini vurgulayan Fidan, “Kutuplaşmanın derinleşmesini önleyecek, katılım ve temsil niteliği yüksek, diplomasiyi önceleyen bir barış platformu tesis edilmesi gerekiyor” dedi.

AZERBAYCAN'A TAM DESTEK

Fidan, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki mevcut müzakere sürecinin en kısa zamanda barış anlaşmasının imzalanmasıyla sonuçlanmasını temenni ettiğini belirterek, “Bazı Batılı ülkelerin Ermenistan'ı açıkça kayıran ve Azerbaycan'ın kaygılarını göz ardı eden dengesiz tutumundan memnun değiliz. Türk dünyası olarak bu sürecin başarıyla tamamlanması için kardeş Azerbaycan'a tam destek vermeye devam etmemiz gerektiğini bir kez daha vurgulamak isterim” ifadelerini kullandı.











