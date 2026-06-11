Türk Kızılay Ödülleri Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e 'zulüm' tepkisi: 'Böyle devam ederlerse akıbetleri tarihteki diğer zalimler gibi olacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk Kızılay Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

''Kızılay ülkemizin en köklü sivil toplum kuruluşlarından biridir. İhtiyaç sahibinin ırkına, kim olduğuna bakılmaz. Çanakkale Zaferi ve İstiklal Savaşı'nda Kızılayın rolü çok önemlidir, milli mücadele döneminde cepheye tam 40 bin sandık sağlık malzemesi taşımış, kadını ve erkeğiyle milletimizin aynı zamanda gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin bağış ve yardımlarını askerlerimize ulaştırmıştır.

Hamurumuzun özü dayanışmadır. Tarihte Türk milletinin olduğu her sayfada erdem vardır.

TÜRK KIZILAY TAM VE EKSİKSİZ BİR ENSAR ŞUURUYLA YAKLAŞTI

Kızılay Filistin'de, Bosna'da, Afganistan'da, Somali'de, Irak'ta, Suriye'de ve daha pek çok yerde yürüttüğü çalışmalarla gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin sadece kalplerine değil zihin ve hafızalarına da kazınmıştır. İç savaşlardan dolayı vatanını terk etmek zorunda kalan muhacirlere tam ve eksiksiz bir ensar şuuruyla yaklaşmış, milletimizin şefkat kucağını mazlumlara açmıştır. Kızılay bu milletin yüz akıdır.

AKIBETLERİ DİĞER ZALİMLER GİBİ OLACAK

Kızılay Gazze'ye 26 bin ton yardım ulaştırdı. Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda hesabını verecek. Bugün Hitler'in yolundan gidenler unutmasınlar akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır. Türkiye bir taraftan yardım elini uzatırken diğer taraftan katliam şebekesinin hesap vermesi için elinden geleni yapmaya devam edecektir.

GAZZELİ KARDEŞLERİMİZE 15 MİLYON ÖĞÜN

Netanyahu'nun başını çektiği şebekenin zulmettiği Gazzeli kardeşlerimizin sofralarına Kızılay yetişmiştir. 7 Ekim'den bu yana 15 milyon öğün sıcak yemekle Gazzeli kardeşlerimize sıcak yemek dağıttı. Vekaletle kurban kampanyası ile Gazzeli kardeşlerimize 22 bin kurban dağıttık.

Kızılay Gazze ofisi eş zamanlı olarak iyileşme çalışmalarını titizlikle yerine getiriyor.

Kızılay, Gazze'nin yanı sıra Lübnan'da da milletimizin yüzünü ağartmaktadır.

COĞRAFYAMIZA SALDIRANLAR, ENİNDE SONUNDA DÖKTÜKLERİ KANIN HESABINI VERECEK

Dünkü grup konuşmamda ifade ettiğim gibi İsrail, mevcut yönetim altında ham maddesi sadece kan ve gözyaşı, sadece istikrarsızlık ve kaos olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür. Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar, eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek. Mazlumların arşı titreten ahı er veya geç zalimlerin yakasına yapışacaktır. Bugün Hitler'in yolundan gidenler unutmasınlar ki böyle devam ederlerse akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır.

EN FAZLA SAYIDA ÜLKEYE YARDIM ULAŞTIRAN BİRİNCİ ULUSAL CEMİYET TÜRK KIZILAY OLDU

Türkiye, bir taraftan mazlumlara yardım elini uzatırken, diğer taraftan da katliam şebekesinin hukuk ve tarih önünde hesap vermesi için elinden geleni yapmaya devam edecektir. Kıymetli kardeşlerim, burada şunu da gururla ifade etmek isterim. Kızılay'ımız, 190'ı aşkın üyeye sahip Kızılay ve Kızılay Cemiyeti içinde geçtiğimiz yıl en fazla sayıda ülkeye en çok yardım ulaştıran birinci ulusal cemiyet olmuştur. Kızılay'ın elde ettiği bu başarı, aynı zamanda milletimizin cömertliğinin, âlicenap karakterinin ve dayanışma bilincinin de en açık göstergesidir.

ASRIN FELAKETİNDE KIZILAY DESTEĞİ

6 Şubat depremlerinde Kızılay'ımız, tarihinin en büyük afet müdahale operasyonunu icra etmiştir. Kızılay, asrın felaketinden çıkardığı derslerle afetlere hazırlık vizyonunu güçlendirmiş, kapasitesini yeniden ve daha güçlü biçimde inşa etmiştir. Deprem bölgesinde 400 milyonun üzerinde sıcak yemek ve paketli gıdayı afetzedelerimize dağıtmıştır. On binlerce çadır ve battaniye yardımının yanı sıra AFAD'ımızın barınma hizmetlerine destek olmuştur. Mobil mutfak, mobil fırın, mobil aşevleri ve ikram araçlarıyla sahada beslenme hizmetlerinin eksiksiz bir şekilde sunulmasını sağlamıştır. Depremden en çok etkilenen altı ilimizde kurulan toplum hizmet merkezleri ile sağlık, koruma, barınma, su ve sanitasyon alanlarında kapsamlı projeler gerçekleştirilmiştir.

400 MİLYONUN ÜZERİNDE SICAK YEMEK VE PAKETLİ GIDA DAĞITILDI

Deprem bölgesinde 400 milyonun üzerinde sıcak yemek ve paketli gıdayı afetzedelerimize dağıtmıştır. On binlerce çadır ve battaniye yardımının yanı sıra AFAD'ımızın barınma hizmetlerine destek olmuştur. Mobil mutfak, mobil fırın, mobil aşevleri ve ikram araçlarıyla sahada beslenme hizmetlerinin eksiksiz bir şekilde sunulmasını sağlamıştır.

10 BİNDEN FAZLA ESNAF VE ÇİFTÇİYE NAKİT DESTEĞİ

Esnaf ve çiftçi destek programları dâhilinde 10 binin üzerinde esnaf ve çiftçimize nakit destek verilmiştir. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bugün bir kez daha rahmetle anıyorum. Kızılay ve AFAD'ımızla birlikte arama kurtarma çalışmalarından şehirlerimizin yeniden inşasına, deprem bölgemizin ayağa kaldırılmasına kadar emeği geçen tüm kurumlarımıza, gönüllü kuruluşlarımıza ve hayırseverlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum.

ÇUBUK'TA PROTÜRK FABRİKASININ TEMELİ ATILACAK

Kıymetli konuklar, geçtiğimiz sene 3 milyon ünitenin üzerindeki kan bağışı ile yeni bir rekora imza atan Kızılayımız sağlık sektöründeki yerli ve milli yatırımlarını da başarıyla devam ettiriyor. Birazdan inşallah canlı bağlantıyla temelini atacağımız Çubuk ilçemizde 130 bin metrekare alana sahip ProTürk fabrikası da bunlardan biridir.

KRİTİK İLAÇLAR ARTIK TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK

ProTürk projesiyle kandan elde edilen kritik ilaçları artık ülkemizde üreteceğiz. Bu ilaçları kanser, travma, yanık, bağışıklık sistemi hastalıkları ve hemofili gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanacağız. Böylelikle Türkiye'yi plazmadan kritik ilaç üreten ülkeler sınıfına dahil ederek bu ilaçlarda dışa bağımlılığa inşallah son vereceğiz. Ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyor, projede emeği geçen tüm kardeşlerimi ayrı ayrı kutluyorum.

Yurt dışından ithal edilen kan torbalarını kendi imkanlarımızla üreteceğimiz Silivri'deki fabrikamızın da kuruluş çalışmaları sürüyor. Bu fabrikanın tamamlanmasıyla yıllık yaklaşık 3 milyon kan torbasını ülkemizde ve kendi tesisimizde imal ederek 1 milyar liralık ithalat maliyetini sıfıra indireceğiz. Çok yakın bir dönemde hizmete alacağımız bu yatırımın da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.



