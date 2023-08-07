|
Gündem

Türk tarafı yardım teklifini yineledi: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile GKRY lideri Nikos Hristodulidis arasında 'yangın' görüşmesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile telefonda görüştü. Tatar'ın Rum kesiminin Limasol kentinde devam eden yangınla mücadelede yardım teklifini yinelediği, yangını söndürme çalışmalarına katkıya hazır olduğunu dile getirdiği belirtildi.

21:42 . 7/08/2023 Pazartesi
AA
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile GKRY lideri Hristodulidis telefonda görüştü.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile GKRY lideri Hristodulidis telefonda görüştü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Tatar, Rum kesiminin Limasol kentinin Alasa köyünde önceki gün öğleden sonra başlayan ve henüz kontrol altına alınamayan orman yangınıyla ilgili Nikos Hristodulidis'e KKTC'nin yardım teklifini yineledi.

"Katkıya hazırız"

Görüşmede Tatar, etkisini artıran yangına müdahaleye katılmak üzere Rum yönetiminin İsrail, Lübnan, Ürdün ve Yunanistan'dan yardım talebinde bulunduğunu, Kıbrıs Türk tarafının da birçok kez teklif edildiği gibi hemen araç ve personel sağlayarak yangını söndürme çalışmalarına katkıya hazır olduğunu dile getirdi.

Hristodulidis de Kıbrıs Türk makamlarının samimi yardım teklifinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, söz konusu teklifin değerlendirileceğini bildirdi.

"Teklifinize müteşekkiriz"

Açıklamada, görüşmenin ardından GKRY yetkililerinin, yangının kontrol altına alınması aşamasına geçildiğini, bu nedenle yardım teklifine müteşekkir kaldıklarını KKTC yetkililerine ilettikleri aktarıldı.



#Ersin Tatar
#GKRY
#KKTC
#Nikos Hristodulides
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Konsolosluk Çağrı Merkezleri (2023)