Gündem Türk üniversitelerinde yabancı öğrenci sayısı artıyor Hedef Avrupalı öğrenci
EĞİTİM

Türk üniversitelerinde yabancı öğrenci sayısı artıyor: Hedef Avrupalı öğrenci

Türk üniversitelerinde okuyan yabancı öğrenci sayısı her sene artıyor. Başta Afrika olmak üzere birçok ülkeden öğrencilerin ilgi gösterdiği Türkiye’de 2016 yılında 65 bin olan yabancı öğrenci sayısı geçen yıl 224 bine çıktı. Hedef 2023 yılına kadar yabancı öğrenci sayısını 250 bine çıkarmak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk üniversitelerinde yabancı öğrenci sayısı artıyor: Hedef Avrupalı öğrenci​
2021 yılında Türkiye’ye gelen 224 bin öğrenci, eğitim ve konaklama masrafları dahil toplam 1,5 milyar dolara yakın döviz getirdi.

Türk üniversitelerinde okuyan yabancı öğrenci sayısı her sene artıyor. Başta Afrika olmak üzere birçok ülkeden öğrencilerin ilgi gösterdiği Türkiye’de 2016 yılında 65 bin olan yabancı öğrenci sayısı geçen yıl 224 bine çıktı. Hedef 2023 yılına kadar yabancı öğrenci sayısını 250 bine çıkarmak.

'Avrupa'da okuyan müslüman öğrenciler hedefimiz'

Gelen öğrencilerin 174 bini devlet üniversitelerini tercih ederken 51 bin 800’ü ise özel üniversitelerde okuyor. Uluslararası Öğrenci Hizmetleri Derneği Başkanı Dr. Dursun Aydın, “Öğrencilerin büyük çoğunluğunun ülkemizi tercih etmesinin nedeni Müslüman bir ülke olmamız. Avrupa’daki İslam karşıtlığı ve ırkçı saldırılar orada okuyan öğrenciler için büyük bir dezavantaj. Bizim ana hedefimiz de Avrupa’da okuyan öğrencileri ülkemize getirmek” dedi.

29 ülkeden öğrenciyi eğitim bir araya getirdi
GÜNDEM
29 ülkeden öğrenciyi eğitim bir araya getirdi

Yabancı öğrenci sınırlaması kalktı
GÜNDEM
Yabancı öğrenci sınırlaması kalktı
Türkiye ve Arnavutlukun ortak mirası

Türkiye ve Arnavutluk'un ortak mirası

Ethem Bey Camisi yeniden ibadete açıldı.
Vaka ve vefat sayısı yükselişte

Vaka ve vefat sayısı yükselişte

​Türkiye'nin 17 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.
Selçuk Bayraktardan kendisini hedef alan profesöre okkalı yanıt: Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arnavutluk'ta FETÖ vurgusu.
2021 Borsa İstanbul için rekorlar yılı oldu

2021 Borsa İstanbul için rekorlar yılı oldu

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Geçen yıl Borsa İstanbul'da halka arz olan şirket sayısı, yatırımcı sayısı, endeks değerleri ve işlem hacimlerinde rekorlar kırıldı” dedi.

​Mahkeme Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Erdoğan, deprem konutlarının teslim töreninde konuşuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.