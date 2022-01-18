Türk üniversitelerinde yabancı öğrenci sayısı artıyor: Hedef Avrupalı öğrenci​

2021 yılında Türkiye’ye gelen 224 bin öğrenci, eğitim ve konaklama masrafları dahil toplam 1,5 milyar dolara yakın döviz getirdi.

Türk üniversitelerinde okuyan yabancı öğrenci sayısı her sene artıyor. Başta Afrika olmak üzere birçok ülkeden öğrencilerin ilgi gösterdiği Türkiye’de 2016 yılında 65 bin olan yabancı öğrenci sayısı geçen yıl 224 bine çıktı. Hedef 2023 yılına kadar yabancı öğrenci sayısını 250 bine çıkarmak.

'Avrupa'da okuyan müslüman öğrenciler hedefimiz'

Gelen öğrencilerin 174 bini devlet üniversitelerini tercih ederken 51 bin 800’ü ise özel üniversitelerde okuyor. Uluslararası Öğrenci Hizmetleri Derneği Başkanı Dr. Dursun Aydın, “Öğrencilerin büyük çoğunluğunun ülkemizi tercih etmesinin nedeni Müslüman bir ülke olmamız. Avrupa’daki İslam karşıtlığı ve ırkçı saldırılar orada okuyan öğrenciler için büyük bir dezavantaj. Bizim ana hedefimiz de Avrupa’da okuyan öğrencileri ülkemize getirmek” dedi.

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