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Gündem Türk ve Rus askeri heyetleri bugün Milli Savunma Bakanlığında toplantı yapacak
ANKARA

Türk ve Rus askeri heyetleri bugün Milli Savunma Bakanlığında toplantı yapacak

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri heyetlerinin bugün Milli Savunma Bakanlığında İdlib’deki gelişmelerle sahadaki son durumun ele alınacağı bir toplantı yapacaklarını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığındna (MSB) yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri heyetleri bugün Milli Savunma Bakanlığında İdlib’deki gelişmelerle sahadaki son durumun ele alınacağı bir toplantı yapacak" denildi.

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