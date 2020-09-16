Türk ve Rus askeri heyetleri bugün Milli Savunma Bakanlığında toplantı yapacak

Milli Savunma Bakanlığındna (MSB) yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri heyetleri bugün Milli Savunma Bakanlığında İdlib’deki gelişmelerle sahadaki son durumun ele alınacağı bir toplantı yapacak" denildi.
Milli Savunma Bakanlığındna (MSB) yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri heyetleri bugün Milli Savunma Bakanlığında İdlib’deki gelişmelerle sahadaki son durumun ele alınacağı bir toplantı yapacak" denildi.
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