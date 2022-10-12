Gündem Türkiye Almanyadan FETÖcü Cevheri Güvenin iadesini istedi
POLİTİKA

Türkiye Almanya'dan FETÖ'cü Cevheri Güven'in iadesini istedi

Adalet Bakanlığı'nın Almanya'dan firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in iadesini talep ettiği bildirildi. Güven, FETÖ'nün tezlerini Türkiye'yi karalamak amacıyla kullanarak çektiği videolar ile biliniyor.

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Türkiye Almanyadan FETÖcü Cevheri Güvenin iadesini istedi
Cevheri Güven

Adalet Bakanlığı, yurt dışında çektiği videolar ile FETÖ'nün iftiralarını yayarak Türkiye aleyhine kara propaganda yürüten firari FETÖ'cü Cevheri Güven için harekete geçti.

Güven'in Almanya'dan iadesinin talep edildiği bildirildi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, FETÖ üyeliğinden hakkında dava bulunan Güven'in, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinin hazırladığı talepname doğrultusunda Almanya'dan iadesi istendi.

İade dosyası Adalet Bakanlığı tarafından, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Almanya'ya gönderildi.

FETÖ'nün iftiralarını yayıyor

15 Temmuz hain darbe girişiminden iki gün önce "tankın eli kulağında" paylaşımı yapan, Deniz Baykal'a kaset kumpasının baş mimarlarından FETÖ'cü sözde gazeteci Cevheri Güven, asılsız ve belgesiz iddialarla yasadışı kaçtığı Almanya'dan Türkiye'ye yönelik karalama kampanyasına devam ediyor.

Güven, çektiği ilk kara propaganda videosunu 2019 yılında yayınladı. O günden bu yana tam 250'den fazla video çeken Güven'in videoları, firari FETÖ'cüler ve örgütün haber siteleri tarafından algı operasyonunda kullanıldı.

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