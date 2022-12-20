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POLİTİKA

Türkiye Azerbaycan ve Gürcistan savunma bakanları bir araya gelecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan ve Gürcistanlı mevkidaşları ile Kayseri'de düzenlenecek 'Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'nda bir araya gelecek.

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Haber Merkezi DHA
Türkiye Azerbaycan ve Gürcistan savunma bakanları bir araya gelecek
Zakir Hasanov - Juansher Burchuladze - Hulusi Akar

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 'Türkiye-Gürcistan- Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'nın 9'uncusu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde Kayseri'de yapılacak.

Bakan Akar, 2 gün sürecek toplantı kapsamında Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile ikili ve üçlü görüşmeler gerçekleştirecek.

Toplantıda Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye başta olmak üzere bölgenin barışı, istikrarı ve geleceği konusunda yapılacakların ele alınması bekleniyor. Bir önceki 3'lü toplantı, geçen yıl ekim ayında Gürcistan'ın Telavi kentindeki Tsinandali bölgesinde yapılmıştı.

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