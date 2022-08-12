Türkiye başarılı operasyonlarla örgütün sözde liderlerine mesaj veriyor: Bu da gitti SİHA'lar sana yaklaşıyor

Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'nin Kamışlı kentinde 6 Ağustos'ta gerçekleştirdiği operasyonda, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Amude-Derbesiye eyaleti genel sorumlusu İran asıllı "Rezan Cavit" kod adlı Yusif Mehmud Rebani'yi etkisiz hale getirdi.

PKK'nın sözde Haftanin eyalet sorumlusu olduğu dönemde Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik saldırıların talimatını verdiği belirlenen terörist, MİT'in başarılı operasyonuyla öldürüldü.

Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, terör örgütü PKK'nın kilit ismi Yusif Mehmud Rebani'nin etkisiz hale getirilmesini değerlendirdi.

"PKK BÜYÜK BİR KAYIP YAŞADI"

Teröristin örgütün beyin takımında olduğunun altını çizen Ağar, PKK'nın ayak takımı diye tabir edilen teröristleri kaybetmesi halinde yerlerini doldurabildiğini ancak üst düzey bir teröristin öldürülmesinin ardından büyük kayıp yaşadığını söyledi.

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PKK/YPG'nin eyalet sorumlusu İran asıllı Yusif Mehmud Rebani

"TERÖRİSTLER ÖLÜM KORKUSUNU DAHA ÇOK YAŞAMAYA BAŞLADI"

Ağar, Türkiye'nin devam eden başarılı operasyonlarla örgütün diğer sözde liderlerine "Bak bu da gitti. SİHA'lar sana yaklaşıyor" mesajını verdiğini ifade etti. Bu operasyonların son derece önemli olduğunun altını çizen Ağar, "Teröristler mağarasında biraz daha derine gidiyor. Hareket ve kabiliyet kapasiteleri azalıyor. Çok daha temkinli davranmaya başlıyorlar. Ölüm korkusunu daha çok yaşıyorlar." dedi.

"BU TERÖRİST 'YPG/PKK AYRIDIR' DİYENLERE CEVAP"

Ağar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu terörist, ABD başta olmak üzere 'YPG/PKK ayrıdır' diyenlere de son derece güzel bir cevap oldu. Çünkü bu adam İranlı. Bir İranlı teröristin Suriye'de YPG/PYD çatısı altında ne işi var? Bu adam 2018'den itibaren Haftanin komutanı. Bizim Haftanin harekatını yaptığımız zaman ordumuzun oradaki etkisine karşı terör eylemleri düzenleyen, emrini veren adam. Diğer tarafıyla PKK'nın silahlı kanadı HPG'nin kurucularından. Koskoca bir yalana esir olmamızı istiyorlar. Biz inanmıyoruz ama kendi devletlerini, toplumlarını inandırıyorlar. YPG,PKK,PYD ve DSG adını nasıl koyarsanız koyun aynı terör örgütüdür, aynı kan eline bulaşmıştır. İspatları da işte bugün YPG/PYD içerisinden çıkan dağ kadrosunda bulunan teröristlerdir."

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GÜNDEM Suriye'nin Kamışlı bölgesinde PKK/YPG'nin eyalet sorumlusu İran asıllı Yusif Mehmud Rebani etkisiz hale getirildi