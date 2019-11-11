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POLİTİKA

Türkiye Bolivya'daki gelişmelerden endişeli: Yönetimler demokratik süreçlerle işbaşına gelmeli

Türkiye Bolivya'daki gelişmelerden endişeli: Yönetimler demokratik süreçlerle işbaşına gelmeli

Dışişleri Bakanlığı, Bolivya’da Devlet Başkanı Evo Morales’in istifasıyla sonuçlanan gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini açıkladı. Bakanlık, "Türkiye, yönetimlerin demokratik süreçlerle işbaşına gelmesi ilkesine önem atfetmektedir" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales istifa etti.
Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales istifa etti.

Dışişleri Bakanlığı, Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasıyla sonuçlanan gelişmelerin endişeyle izlendiğini bildirdi.

  • Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye, yönetimlerin demokratik süreçlerle işbaşına gelmesi ilkesine önem atfetmektedir. Bu bağlamda, Bolivya’da Devlet Başkanı Evo Morales’in istifasıyla sonuçlanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz" ifadesi kullanıldı.


Ülkede gerginliğin azaltılması, normal yaşama dönülmesi ve demokrasinin Bolivya halkının tercihleri doğrultusunda işletilmesi çağrısı yapılan açıklamada, yenilenecek seçimler suretiyle barış, huzur ve istikrarın tesis edilmesi temennisi vurgulandı.

Bolivya'da kriz büyüyor: Polisler de protestoculara katıldı
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Bolivya'da kriz büyüyor: Polisler de protestoculara katıldı

Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Bolivya’da göstericiler hükümet binasına girmeye çalıştı
OYNAT 01:08
Bolivya’da göstericiler hükümet binasına girmeye çalıştı
Bolivya'da devlet başkanlığı seçimleri sonrasında başlayan protesto gösterilerinde göstericiler La Paz'ın merkezi Plaza Murillo'da bulunan hükümet konağına girmeye çalıştı.
  • Tartışmalı seçim sonuçlarının ardından günlerdir seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman, dün canlı yayında okuduğu bildiriyle Morales'in istifasını istemişti.

Daha sonra istifa ettiğini duyuran Morales hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

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