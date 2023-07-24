Türkiye Cezayir'e yangınlar nedeniyle ölenler için başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde iki saat süren görüşmesi sona erdi. Öte yandan Türkiye'nin Cezayir ile farklı alanlarda yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan beş milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.