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Türkiye Cezayir'e yangınlar nedeniyle ölenler için başsağlığı diledi

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cezayir'de sürmekte olan yangınlarda hayatını kaybedenler için başsağlığı dilekleri iletildi.

23:08 . 24/07/2023 Pazartesi
AA
Cezayir İçişleri Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki 11 kentte dün başlayan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 34'e yükseldiğini duyurmuştu.

Cezayir İçişleri Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki 11 kentte dün başlayan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 34'e yükseldiğini duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cezayir'in çeşitli vilayetlerinde devam eden yangınlarda çok sayıda sivilin ve askeri personelin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yangınlarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Cezayir halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, bu zor günlerinde Cezayir'e her türlü desteği sağlamaya daima hazırdır." ifadeleri kullanıldı.



#başsağlığı
#Cezayir
#Dışişleri Bakanlığı
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