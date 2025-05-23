Türkiye dijital kamu maliyesi deneyimini Azerbaycan ile paylaşıyor

Açılış törenine Azerbaycan Maliye Bakanlığı İdari İşler Başkanı Natig Hasanov, Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Harcama ve Varlık Yönetimi Dairesi Başkanı Sertaç Bezci ve TİKA Bakü Program Koordinatörü Hayrettin Özçelik katıldı.

Törende konuşan Hasanov, iki ülke arasındaki iş birliğinin kamu maliyesi alanında da sürdüğüne vurgu yaparak, Türkiye'nin bu alandaki tecrübesinin Azerbaycan'a taşınmasının çok faydalı olduğunu söyledi.

Hasanov, ayrıca eğitimin düzenlenmesinde katkı sunan Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TİKA'ya teşekkür etti.

Muhasebat Genel Müdürlüğü Harcama ve Varlık Yönetimi Dairesi Başkanı Bezci ise “Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız ve uyguladığımız kamu mali yönetimi bilişim sistemi ile ilgili bilgi ve tecrübemizi paylaşmak, kardeş ülke Azerbaycan'ın tecrübelerini de öğrenmek için Bakü'de bulunmaktan mutluluk duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

TİKA Bakü Program Koordinatörü Özçelik ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev liderliğinde kamu mali yönetimi alanında atılan kararlı adımları ve bu alandaki vizyoner yaklaşımı takdirle izliyoruz. TİKA olarak gerçekleştirdiğimiz bu eğitim programı ile Türkiye'nin kamu mali yönetiminin dijitalleştirilmesi yolculuğunda edindiği tecrübeleri dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz."

Eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi.







