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POLİTİKA

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki 'Sarsılmaz' dostluk tabancaya işlendi

MHP Genel Başkanı Bahçeli tarafından Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e hediye edilen özel işlemeli Sarsılmaz SAR9 model tabancanın üzerinde "Karabağ Fatihi", "2 Devlet, Tek Millet" sloganı ile Türkiye ve Azerbaycan bayrakları yer aldı.

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Haber Merkezi AA
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki Sarsılmaz dostluk tabancaya işlendi
MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte, Aliyev'e Türk töresinde dostluk nişanesi olarak bilinen tabanca takdim etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Rize-Artvin Havalimanı açılış törenine katılmak üzere Türkiye'ye gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e Sarsılmaz’ın Düzce tesislerinde üretilen altın kaplamalı SAR9 model tabanca hediye etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılış töreninde MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte, Aliyev'e Türk töresinde dostluk nişanesi olarak bilinen tabanca takdim etti.

Üzerinde el yazısıyla "Karabağ Fatihi" yazan, tamamen yerli ve milli olan Sarsılmaz’ın özel işlemeli, altın kaplamalı SAR9 tabancasında ayrıca "2 Devlet, Tek Millet" sloganı ile Türk bayrağı ve Azerbaycan bayrağı yer aldı.

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Savunma Sanayii Başkanlığı’nın yürüttüğü Türkiye’nin Özgün Yerli Tabanca Projesi kapsamında Sarsılmaz tarafından üretilen SAR 9 modeli, Silahlı Kuvvetler ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nün tüm testlerini açık ara birincilikle bitirerek Türkiye’nin özgün ve yerli tabancası seçildi.

Görev tabancası SAR9 en zorlu şartlarda hedefi bulmak için tasarlandı. Kullanım kolaylığı ve hafif yapısıyla benzerlerinden ayrılan SAR 9, üstün nitelikli polimer gövdeye sahip.

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9 milimetrenin tüm avantajlarını sunan SAR 9, ayrıca farklı el tiplerine uyum sağlaması amacıyla değiştirilebilir kabza kapakları (S-M-L) ve sırtlıklarının yanı sıra gövde üzerinde bulunan aksesuar rayı sayesinde kullanıcısıyla uyum sağlıyor.

İğne ve tetik emniyeti de bulunan SAR 9, güven duygusu ve konforu bir arada sunuyor.

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