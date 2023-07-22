Türkiye ile Cezayir arasında beş anlaşma birden

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mesleki Eğitim Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanması"

hakkında karara göre de taraflar Türkiye ve Cezayir arasında mesleki eğitim alanında egemen eşitlik ve karşılıklı fayda temelinde işbirliğini geliştirmek ve teşvik etmek için çalışacak.