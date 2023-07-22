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Türkiye ile Cezayir arasında beş anlaşma birden

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde iki saat süren görüşmesi sona erdi. Öte yandan Türkiye'nin Cezayir ile farklı alanlarda yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan beş milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

16:20 . 22/07/2023 Cumartesi
AA
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Ankara'da 16 Mayıs 2022'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Balıkçılık ve Su Ürünleri Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptının Onaylanması" hakkında karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, taraflar ulusal mevzuat ve yönetmeliklerine uygun olarak, hak eşitliği ve karşılıklı yarar temelinde balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği alanında ikili işbirliğini geliştirecek.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması" hakkında karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu mutabakat zaptıyla Türkiye ve Cezayir arasında madencilik alanındaki işbirliğinin, iki ülkenin yürürlükteki ulusal hukuk ve mevzuatlarına uyumlu şekilde karşılıklı anlayış, eşitlik ve fayda temelinde geliştirilmesi ve kolaylaştırılmasını teşvik etmek amaçlanıyor.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim ve Öğretim Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması"
hakkında karar Resmi Gazete'de yer aldı. Buna göre, tarafların eğitim ve öğretim alanında ikili işbirliğini teşvik etmesi hedefleniyor.
"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mesleki Eğitim Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanması"
hakkında karara göre de taraflar Türkiye ve Cezayir arasında mesleki eğitim alanında egemen eşitlik ve karşılıklı fayda temelinde işbirliğini geliştirmek ve teşvik etmek için çalışacak.
"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Küçük İşletmeler Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanması"
hakkında karara göre ise tarafların Türk ve Cezayirli küçük işletmeler arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin iyileştirilmesi ve Türk ve Cezayirli küçük işletmelerin küresel pazarlardaki rekabet gücünün iyileştirilmesine katkıda bulunması hedefleniyor.

Görüşme sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un görüşmesi sona erdi.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.Görüşmede, Türkiye ile Cezayir arasındaki ikili ilişkilerle iki ülke arasında işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı.

İki liderin baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası toplantıya geçildi.


#Cezayir
#Türkiye
#anlaşma
41 dakika önce
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