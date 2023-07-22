Türkiye ile Cezayir arasında beş anlaşma birden

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Ankara'da 16 Mayıs 2022'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Balıkçılık ve Su Ürünleri Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptının Onaylanması" hakkında karar Resmi Gazete'de yer aldı.
Buna göre, taraflar ulusal mevzuat ve yönetmeliklerine uygun olarak, hak eşitliği ve karşılıklı yarar temelinde balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği alanında ikili işbirliğini geliştirecek.
"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması" hakkında karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bu mutabakat zaptıyla Türkiye ve Cezayir arasında madencilik alanındaki işbirliğinin, iki ülkenin yürürlükteki ulusal hukuk ve mevzuatlarına uyumlu şekilde karşılıklı anlayış, eşitlik ve fayda temelinde geliştirilmesi ve kolaylaştırılmasını teşvik etmek amaçlanıyor.
Görüşme sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un görüşmesi sona erdi.
Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.Görüşmede, Türkiye ile Cezayir arasındaki ikili ilişkilerle iki ülke arasında işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı.
İki liderin baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası toplantıya geçildi.