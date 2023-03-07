, "İsrail kuvvetlerinin bugün Cenin mülteci kampına yönelik gerçekleştirdiği ve 7 Filistinlinin ölümüyle sonuçlanan saldırı ile İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria’nın Huvara kentinin Filistinli sakinlerine yönelik yürüttükleri şiddet ve yıldırma eylemleri kabul edileme

, "İsrail kuvvetlerinin bugün Cenin mülteci kampına yönelik gerçekleştirdiği ve 7 Filistinlinin ölümüyle sonuçlanan saldırı ile İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria’nın Huvara kentinin Filistinli sakinlerine yönelik yürüttükleri şiddet ve yıldırma eylemleri kabul edileme

Türkiye, İsrail'in Batı Şeria’da artan saldırı ve şiddet eylemlerini kınadı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada

Türkiye, İsrail'in Batı Şeria’da artan saldırı ve şiddet eylemlerini kınadı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada

Artan bu saldırı ve eylemlerin, bölgedeki gerginliği daha da tırmandırarak şiddet sarmalını beslediği ve kutsal ramazan ayının yaklaştığı dönemde tansiyonun düşürülmesine yönelik uluslararası çabalara da zarar verdiğine işaret edilen açıklamada, "Bu saldırılara son verilmesine ve şiddetin önlenmesine yönelik çağrılarımızı yineliyor, İsrail Hükümeti’ni aklıselime ve sorumlu davranmaya davet ediyoruz." çağrısında bulunuldu.