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POLİTİKA

Türkiye-Libya iş birliği genişliyor: Enerji ve sağlık alanında yeni anlaşmalar imzalanacak

Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Türkiye'de iş insanlarıyla buluşmasında "Çok ciddi projelerimiz var. Biz, onlar konusunda da öncelikle Türkiye ile çalışmak istiyoruz çünkü sizinle çok uzun bir geçmişimiz var ve bunun projeler bazında da devamı olmalı" dedi. Enerji ve sağlık alanında Türkiye-Libya arasında son aşamaya gelmiş anlaşmaların yakında imzalanması bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Türkiye-Libya iş birliği genişliyor: Enerji ve sağlık alanında yeni anlaşmalar imzalanacak
Libya Başbakanı Dibeyde Türk yatırımcılarla bir araya geldi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'nin "çok ciddi" projelerde Türk firmalarıyla çalışmak istediklerini söylediğini belirterek, enerji ve sağlık alanında yeni anlaşmaların söz konusu olduğunu bildirdi.

"Çok verimli bir toplantı yaptık"

Dibeybe'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sonrası açıklamaların Türk iş dünyası açısından ümit verici olduğunu ifade eden Olpak, iş insanlarıyla buluştuğu yuvarlak masa toplantısının da çok verimli geçtiğini belirtti.

"Ciddi projelerde sizinle çalışmak istiyoruz"

Olpak, Başbakan Dibeybe'nin vizelerin tamamıyla kaldırılması ve iki ülke arasında serbest ticaret anlaşması imzalanması ile ilgili hızlı aksiyon alma sözü verdiğini ileterek, şunları kaydetti:

  • "Dibeybe, 'Zor bir dönemden geçtiğimizi biliyorsunuz. Her şeyin farkındayız. Biz sadece yarım kalan projelerin tamamlanmasını arzu etmiyoruz, onları zaten tamamlayacaksınız ama önümüzde çok ciddi başka projelerimiz var. Biz, onlar konusunda da öncelikle Türkiye ile çalışmak istiyoruz çünkü sizinle çok uzun bir geçmişimiz var ve bunun projeler bazında da devamı olmalı. Sadece merdivenin basamaklarını birer birer çıkmak gerektiğinin de farkında olalım. Siz iş dünyası, burada ne kastettiğimi de anlayacaksınız.' dedi. Anlayış göstermemizi istedi, bence bu noktadaki yaklaşımı tüm Türk heyeti tarafından da olumlu karşılandı."

Türkiye'de gerçekleştirilen hibrit yuvarlak masa toplantısının bir benzerinin sektörel bazda olmak üzere Ramazan Bayramı sonrası Libya’da düzenlenmesi yönünde iki tarafın da istekli olduğunu vurgulayan Olpak, üst düzey yetkililerle konunun görüşülmeye başlandığını söyledi.

"Petrol dışı yer altı zenginlikleri de olabilir"

İki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 3 milyar doları aştığına değinen Olpak, Libya ile ticari ilişkileri "sadece müteahhitlik ve inşaat olarak görmemek gerektiğini" anlattı. Olpak, ülkenin enerji sektöründe fırsatlar barındırdığına işaret ederek, "Libya’nın ciddi bir şekilde enerji alanında açığı var, elektrik kesintileri var. Toplantının önemli başlıklarındandı. Devamında petrolle ilgili rafineri dahil olmak üzere ciddi ihtiyaçları var. Ülkeyi bunlarla birlikte değerlendirmek lazım. Libya’da gündeme gelmeyen yer altı zenginliklerini sadece petrol diye de görmeyelim. Petrol dışı yer altı zenginlikleri de olabileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

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