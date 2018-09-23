Türkiye Paraguay’da büyükelçilik açıyor

Çavuşoğlu, Paraguay ve Türkiye’nin karşılıklı büyükelçilik açacağını duyurdu.

Çavuşoğlu, Paraguay ve Türkiye’nin karşılıklı büyükelçilik açacağını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) Toplantısı için ABD’nin New York şehrine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paraguaylı mevkidaşı Luis Castiglioni ile görüştü.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, iki ülkenin karşılıklı olarak büyükelçilik açacağını açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu’nun açıklamasından sonra Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: