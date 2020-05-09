Türkiye SİHA’da süper güç: Danimarka basını TSK'yı SİHA konusunda en etkin ordular arasında gösterdi

Danimarka’da yayınlanan Information gazetesi, Türkiye’nin, insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) alanında bölgesinde süper güç olduğunu yazdı. Gazetenin Türkiye muhabiri Waleed Safi’nin haberinde Türkiye’nin yerli üretim serüvenine yer verildi. İHA-SİHA programının 2000’li yılların başından bu yana bu alandaki çalışmalarıyla kendisinden söz ettiren Selçuk Bayraktar öncülüğünde gerçekleştiğine işaret edilen haberde, Bayraktar’ın 2014 yılında Türk ordusundan aldığı siparişlerle bu alandaki programını hızla geliştirdiği bildirildi.

Danimarka basını, TSK’yı da SİHA'ları en etkin kullanan 3 ordu arasında gösterdi

SAVAŞIN YÖNÜ DEĞİŞTİ

Türkiye’nin İHA ve SİHA’ları başta terör örgütü PKK ile mücadelede olmak üzere, Suriye ve Libya’daki operasyonlarında etkili bir şekilde kullandığı ifade edilen haberde, ülkenin bu silahların kullanımında dünyada 3. sıraya yükseldiği, Türk İHA ve SİHA’larının Katar, Tunus ve Ukrayna’ya gibi ülkelere de ihraç edildiği hatırlatıldı. Türkiye’nin SİHA’larla Suriye’de ve Libya’da savaşın yönünü değiştirdiği vurgulanan haberde, özellikle İdlib’de Beşşar Esed rejimi ile destekçilerine ağır kayıplar verdirildiği yazıldı. Türkiye’nin İdlib’de SİHA’larla sahada elde ettiği başarıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i 8 Mart’ta müzakere masasında çözüm aramaya mecbur bıraktığı kaydedildi. Haberde, “Libya’nın başkenti Trablus ve çevresinde devam eden savaşta Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin, gayrimeşrû silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’i Türkiye’nin verdiği SİHA’larla durdurduğu” vurgulandı.

BÖYLESİNİ GÖRMEDİK

Türk İHA teknolojisi hakkında, ‘dikkate değer ve yenilikçi bir güç gösterisi’ görüşüne yer veren gazete, Türkiye’yi ‘yeni teknolojiler, kavramlar ve hızla gelişen askeri kültürüyle dinç bir İHA gücü’ şeklinde tanımlaıd. Haberde, Londra merkezli gözlem kuruluşu Airwars’ın Libya uzmanı Oliver Imhof’un “Türklerin Libya’da SİHA’ları kullanma şekli şaşırtıcı ve etkili. Trablus’ta savaşın seyrini değiştirdi. Türkler şu anda her şeyi vuruyor. Üst düzey Libyalı generalleri, tedarik hatlarını, akaryakıt tankerlerini ve siperleri hedef alıyorlar. Gerçekten şiddetli ve etkililer. SİHA’ların böyle kullanıldığını daha önce hiç görmedik” yorumu da kullanıldı. Orta Doğu uzmanı Dr. Ali Hüseyin Bakir de gazeteye verdiği demeçte, “İHA ve SİHA’lar genelde tek kişiyi imha etmek ya da düşmanın arkasındaki bölgeleri fotoğraflamak için kullanılır ancak Türkiye SİHA’ları sürü halinde kullanarak konvansiyonel bir orduyu yendi” görüşünü ifade etti.

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