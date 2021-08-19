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POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Taliban' açıklaması: Kapsayıcı bir hükümet kurulacak mı görmemiz lazım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Taliban tarafından yeni kurulacak Afgan hükümetinin tanınıp tanınmayacağına yönelik soruya, "Önce hükümetin nasıl kurulacağını görmemiz lazım" diyerek uluslararası toplumla beraber hareket edeceklerini söyledi. Taliban’la Doha üzerinden temas olduğunu belirten Çavuşoğlu, Taliban’ın önceliğinin hükümet kurmak olduğunu söyledi.

Haber Merkezi AA
Türkiye Talibanı tanıyacak mı? Bakan Çavuşoğlu: Önce hükümetin nasıl kurulacağını görmemiz lazım
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin yeni hükümeti tanıyıp tanımayacağına yönelik soruyu Çavuşoğlu şöyle yanıtladı:

"Önce hükümetin nasıl kurulacağını görmemiz lazım. Kapsayıcı bir hükümet kurulacak mı bunları görmemiz lazım. Uluslararası camiayla birlikte hareket edeceğiz."

Bakan Çavuşoğlu, açıklamalarında şunları kaydetti:

Afganistan'daki Türk vatandaşlarının tahliye talepleri takip ediliyor

Aşağı yukarı bin 500'den fazla yaşayan vatandaşımız var. Ancak hepsi gelmiyor, dönmek istiyorum diyor sonra vazgeçiyor. Bakıyor durum sakin önceden kalmak istiyorum deyip dönmek isteyen de var.

Taliban ile temas var mı?

Taliban Kabil'e girmeden önce biz Taliban'ın siyasi kanadını Türkiye'ye davet etmiştik. Biliyorsunuz havalimanı ile ilgili farklı görüşleri vardı ama bu gelişmeler oldu. Değişik kanallardan iletişimimiz var. Gerek kabil'de gerekse Doha'da temaslarımız var şu anda olması da lazım.

Afganistan'dan tahliyeler

Şu anda başka ülkelerin tahliyesine de yardımcı oluyoruz. Birçok bakanla görüşüp durumu değerlendiriyoruz. Birçok ülke bize başvuruyor çok sayıda ülke oradaki sivil vatandaşını askerini diplomatik misyonunu tahliye ediyor. Biz orada çok yardımcı oluyoruz. Türkiye'nin rolünden çok memnunlar.

Türkiye'nin tavrı ne olacak?

Önce hükümetin nasıl kurulacağını görmemiz lazım. Bu konuda tutumlarımız ve vereceğimiz mesajlar aynı olsun diye tüm ülkelerle görüşüyoruz. Birçok ülke ile görüşüyoruz şu anda kapsayıcı bir hükümet kuracağız diyorlar gerçekten kapsayıcı bir hükümet kurulacak mı kurulmayacak mı bunları görmemiz lazım. Ayrıca uluslararası camia ile birlikte hareket edeceğiz. Şu anda görüştüğümüz Amerika Birleşik Devletleri'nden Rusya'na, Çin'e kadar herkes ile hemfikiriz.

Uluslararası toplumla birlikte hareket edip birlikte koordine etmeniz lazım. Önceden bir karar vermek doğru olmaz

ABD ile göçmen anlaşması iddiası

Böyle bir anlaşma hiç olmadı. Böyle bir teklif de bize hiç gelmedi. Getirelim burada Afganları sizde tutalım teklifi hiç gelmedi. Gelse de biz kabul etmeyiz. Hatta Türkiye üzerinden vize verme teklifini de biz reddettik daha sonra onlar düzelttiler bunu.

Kabil'den tahliyeler İslamabad üzerinden devam ediyor

Öte yandan, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele almasının ardından ülkede bulunan Türkler, Pakistan üzerinden yurda getirilmeye devam ediyor. 273 kişiyi taşıyan Türk Hava Yolları uçağı, sabah saatlerinde İstanbul'a ulaştı.

Taliban'ın Afganistan'a hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

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