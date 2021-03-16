Türkiye ve ABD Doğu Akdeniz'de ortak eğitim yapacak

Kılıçdaroğlu ‘Her muhtara özel kalem müdürü atanırsa işsizlik kalmaz’ önerisini savundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa'da Muhtarlar Buluşması'nda yaptığı 'Her muhtarlığa bir özel kalem müdürü atanırsa işsizlik kalmaz” açıklamasını savundu. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, “Muhtarlara birer personel verilmeli, işsizlik sorunun çözümüne bir nebze de katkı olur dediğim zaman dalga geçtiler böyle mi çözülür diye. Muhtarlara havale ediyorum. Bu uygulama bazı belediyelerimiz tarafından yapılıyor” dedi.









