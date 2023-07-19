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Türkiye ve BAE arasında 13 anlaşma imzaladı

Körfez turunun son durağı BAE. Türkiye ile BAE arasında 13 yeni anlaşma imzalandı. Anlaşmaları Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan imzaladı.

17:03 . 19/07/2023 Çarşamba
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Cumhurbaşkanı Erdoğan - BAE Devlet Başkanı Al Nahyan - Hakan Fidan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan - BAE Devlet Başkanı Al Nahyan - Hakan Fidan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turunun son durağı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE).

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan tarafından El Vatan Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

13 yeni anlaşmaya imza atıldı

Ziyaret kapsamında Türkiye ile BAE arasında 13 yeni anlaşma imzalandı. Anlaşmaları Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan imzaladı.

İki ülke arasında imzalanan anlaşmalar şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Birleşik Arap Emirlikleri Uluslararası Yatırımcılar Konseyi Arasında Mutabakatı,

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Abu Dabi Yatırım Ofisi Arasında Mutabakat Zaptı,

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomi Bakanlığı Arasında Karma Ekonomik ve Ticaret Komisyonu (JETCO) Kurulmasına İlişkin Ortak Deklarasyon,

Savunma Sanayii İşbirliği Mutabakat Muhtırası,

Enerji ve Tabii Kaynaklara İlişkin Stratejik Ortaklık Çerçeve Anlaşması,

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma,

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. ile Abu Dabi Kalkınma Holding Şirketi (ADQ) Arasında Mutabakat Zaptı,

Türkiye Cumhuriyeti’ni Temsilen Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Abu Dabi Kalkınma Holding Şirketi (ADQ) Arasında Mutabakat Zaptı,

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Devleti Hükümeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli Yardımlaşmaya Dair Andlaşma,

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Devleti Hükümeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşmaya Dair Andlaşma,

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Devleti Hükümeti Arasında Suçluların İadesine Dair Andlaşma,

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla Birleşik Arap Emirlikleri Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanlığı Arasında Dijital Dönüşüm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı,

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Birleşik Arap Emirlikleri Uzay Ajansı Arasında Ticari Amaçlarla Müşterek Fırlatma Aracı Kabiliyetleri Geliştirmeye İlişkin Mutabakat Zaptı.


Türkiye ve BAE çıtayı yükseltiyor: Ticarette yeni hedef 40 milyar dolar
Türkiye ve BAE çıtayı yükseltiyor: Ticarette yeni hedef 40 milyar dolar

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, ülkesi ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesinin bölgesel istikrar ve refahı olumlu yönde etkileyeceğini belirtti. Zahiri "Ziyaretin sonuçlarının, ekonomi, ticaret, yatırım, ulaştırma, sağlık ve enerji alanlarında yeni yatırım fırsatları arama ve yeni sektörlerde ticaret alışverişini ve ortak işbirliğini geliştirme yoluyla birçok alanda ilişkilerin seviyesini ilerleteceğine inanıyoruz. Ziyaret sırasında özellikle ticaret hacminin gelecek yıllarda yaklaşık 40 milyar dolara çıkarılması yönündeki karşılıklı istek ile iki ülke için öncelikli tüm alanlarda ilişkileri geliştirmenin yolları ele alınacak" dedi.

#Birleşik Arap Emirlikleri
#körfez turu
#Türkiye
#anlaşma
#Hakan Fidan
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