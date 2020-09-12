Türkiye ve İngiltere'den Doğu Akdeniz'de ortak eğitim tatbikatı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TCG Giresun fırkateyni ile İngiliz muhribi HMS Argyll tarafından 11 Eylül 2020 tarihinde Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri gerçekleştirildi" denildi.
TCG GİRESUN fırkateyni ile İngiliz muhribi HMS ARGYLL tarafından 11 Eylül 2020 tarihinde Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri gerçekleştirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/LGN1vN39VU
TCG GİRESUN fırkateyni ile İngiliz muhribi HMS ARGYLL tarafından 11 Eylül 2020 tarihinde Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri gerçekleştirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/LGN1vN39VU— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 12, 2020