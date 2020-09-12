Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Türkiye ve İngiltereden Doğu Akdenizde ortak eğitim tatbikatı
POLİTİKA

Türkiye ve İngiltere'den Doğu Akdeniz'de ortak eğitim tatbikatı

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Giresun fırkateyni ile İngiliz muhribi HMS Argyll tarafından Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri gerçekleştirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Türkiye ve İngiltere'den Doğu Akdeniz'de ortak eğitim tatbikatı.
Türkiye ve İngiltere'den Doğu Akdeniz'de ortak eğitim tatbikatı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TCG Giresun fırkateyni ile İngiliz muhribi HMS Argyll tarafından 11 Eylül 2020 tarihinde Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri gerçekleştirildi" denildi.

MSB görüntüleri paylaştı: Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı başarıyla devam ediyor
GÜNDEM
MSB görüntüleri paylaştı: Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı başarıyla devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, 'Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'ndan yeni görüntü paylaştı
GÜNDEM
Milli Savunma Bakanlığı, 'Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'ndan yeni görüntü paylaştı

MSB paylaştı: 'Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'ndan nefes kesen görüntüler
OYNAT 01:26
MSB paylaştı: 'Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'ndan nefes kesen görüntüler
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin katılımıyla gerçekleştirilen 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı nefes kesen operasyona ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Tatbikat görüntülerinin yer aldığı paylaşımda, 'Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin katılımıyla her yıl planlı olarak icra edilen ve 10 Eylül'e kadar sürecek olan Şehit Yüzbaşı Cengiz TOPEL Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı başarıyla devam ediyor' ifadeleri kullanıldı.


Abone Ol Google News
Yayınlar başladı

Yayınlar başladı

Dev kule ​Çamlıca tepesinin çehresi değişecek.
Görenler fotoğrafını çekiyor

Görenler fotoğrafını çekiyor

Farklı mimari yapısıyla görenleri hayrete düşüyor.
Ankarada inanılmaz görüntü

Ankara'da
inanılmaz görüntü

Kum fırtınası nedeniyle gündüz geceye döndü.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki..
Kan donduran olay

Kan donduran olay

S​igorta alabilmek için testereyle elini kesen kadın suçlu bulundu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor..
Orman, tarla ve yollarda yatıyorlar

Orman, tarla ve yollarda yatıyorlar

Yunanistan kampları yanan mültecileri yüz üstü bıraktı.​
Macron bilmeli<br>Miçotakis duymalı

Macron bilmeli
Miçotakis duymalı

​MHP lideri Bahçeli'den Doğu Akdeniz mesajı.

​Özel okul ücretleri için dikkat çeken çağrı..
Fransa yine karıştı

Fransa yine karıştı

​Macron'a isyan büyüyor.
Yeni müjdeler yakın

Yeni müjdeler yakın

​Enerji Bakanı'ndan heyecanlandıran açıklama.
Üçüncü<br>indirim geliyor

Üçüncü
indirim geliyor

​Pazartesi günü pompa fiyatlarına yansıyacak.
HES kodu şart

HES kodu şart

İçişleri Bakanlığı genelgeyi valiliklere gönderdi.

Dimdik ayaktadır

Dimdik ayaktadır

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan imam hatip mesajı.

​ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan dünyayı sarsacak itiraf.
Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz açıklaması: Diyalogdan yanayız
Gündem

Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz açıklaması: Diyalogdan yanayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartolo ile Antalya'daki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Doğu Akdeniz konusunda önemli açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Haklı olan masadan, diyalogdan kaçmaz. Biz ön şartsız şekilde her zaman diyalogdan yanayız" ifadelerini kullandı.
Özel okul ücretleri için velilere çağrı: Üç ayı geri alabilirsiniz
Ekonomi

Özel okul ücretleri için velilere çağrı: Üç ayı geri alabilirsiniz

Koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca öğrenci evlerine kapanarak uzaktan eğitim görürken özel okul ücretleri ise tartışma konusu oldu. Öğrencilerin bire bir eğitim almamasından kaynaklı ücretlerin ödenip ödenmeyeceği merak edilirken Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin'den velilere çağrı geldi. Şahin, özel okul ücretleriyle ilgili sözleşmelerde uzaktan eğitim maddesi olmadığını dolayısıyla yüz yüze eğitim verilemediği için geçen sezon itibarıyla tüketicilerin bu 3 aylık bedeli geri alabileceğini kaydetti.
Yunanistan’da kalacak yeri olmayan mültecilerin isyanda: Orman, tarla ve sokaklarda yatıyorlar
Dünya

Yunanistan’da kalacak yeri olmayan mültecilerin isyanda: Orman, tarla ve sokaklarda yatıyorlar

Yunanistan'ın Midilli Adası’nda hafta başında çıkan yangında tamamen yanan Moria mülteci kampında yaşayan binlerce mülteci, yaşam koşullarını protesto etmeye devam ediyor. Yunan makamları yaşayacak yer gösteremediği için mültecilerin orman, sokak ve tarlalarda yaşamak zorunda kaldığı ifade edildi. Yunan yetkililer tarafından yanan kamptan başka yaşayacak yer gösterilmeyen mülteciler, Avrupa’ya gitmek istiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.