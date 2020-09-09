​Türkiye ve İran belirleyici güç: Bölgedeki sorunları birlikte çözeriz

Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Erdoğan, yüksek düzeyli iş birliği mekanizmasının Türkiye-İran dostluğunun nişanelerinden biri olduğunu ifade etti. Bugüne kadar konsey kapsamında pek çok önemli karara imza attıklarını söyleyen Erdoğan, 5. toplantıyı 2018’de Ankara’da gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

ESKİ SEVİYEYE GELECEK

Erdoğan, “Maalesef salgın nedeniyle bu toplantımızı video konferans marifetiyle yapmak durumunda kaldık. Buna rağmen toplantımızı gerçekleştirme iradesini göstermiş olmamız dahi önemli bir mesajdır. Türkiye ve İran diyaloğu birçok bölgesel sorunun çözümünde belirleyici role sahiptir. Salgın şartlarının hafiflemesiyle beraber iş birliğimizin tekrar eski seviyelerine geleceğine inanıyorum” diye konuştu.

İki ülke arasındaki toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride, PKK/PJAK ve diğer terör örgütlerine karşı ortak operasyonlar dahil adım atmanın her iki ülkenin sorumluluğunda olduğu vurgulandı.

SALGIN KONTROL ALTINDA

Dayanışma içerisinde hareket ederek bu salgının üstesinden tüm insanlık olarak hep birlikte geleceklerine inandığını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye olarak son günlerde artan vaka sayısına rağmen salgını kontrolümüz altında tutmayı sürdürüyoruz. Bir taraftan son teknolojiyle donattığımız yeni hastanelerde sağlık sistemimizi güçlendirirken diğer taraftan da üretimde, ihracatta, turizmde ekonomimizi rayına oturtmaya çalışıyoruz. Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de bizlere her zorlukla beraber muhakkak bir kolaylığın olduğunu müjdeliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ

İnşallah bu salgın sürecinden Türkiye ve İran hep birlikte bölge ülkeleri olarak çok daha güçlenerek çıkacağımızı düşünüyorum. Bugün gerek ikili gerek uluslararası işbirliğimize dair bütün bu hususlarda arkadaşlarımız konseyimize katkıda bulunacaktır. Bugün burada alacağımız kararların ikili ilişkilerimizde takibi yapılan konulara ivme kazandıracağına inanıyorum.”

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Ruhani

Komplolara karşı dostluk ilişkilerini takviye etmeliyiz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, salgından sonra Erdoğan’ı Tahran’da ağırlamak istediğini söyledi.

Türkiye ve İran arasındaki münasebetlerin iyi komşuluk, ortak kültürel değerler, karşılıklı saygı, çıkarların korunması, istikrar, güvenlik ve barış temelinde geliştiğini dile getiren Ruhani, “İki dost ülke Türkiye ve İran ilişkileri, tarih boyunca sağlam temeller üzerine kurulmuştur. Bu nedenle acı ve nahoş hadiseler hiçbir şekilde dost ve kardeş iki ülke ilişkilerine zarar verememiştir” ifadelerini kullandı.

Türkiye ile İran sınırlarının daima “barış ve dostluk sınırları” olduğunu kaydeden Ruhani, özellikle geride kalan 7 yılda iki hükümetin de ikili, bölgesel ve uluslararası iş birliği temelinde büyük bir çaba sergilediğini belirtti. İki ülkenin de Orta Doğu’nun hassas bölgesinde yer aldığına dikkati çeken Ruhani, “Türkiye ve İran, bölgenin iki büyük gücüdür. İki ülkeye yönelik de düşmanlık ve kindarlık vardı ve bugün de var. Bu tür komplolara karşı başarılı olmak için iki ülkenin dostluk ilişkilerini takviye etmesinden başka bir yol yoktur” değerlendirmesinde bulundu.