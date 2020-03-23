Gündem Türkiye yeniden yağmurun etkisi altında
İSTANBUL

Türkiye yeniden yağmurun etkisi altında

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye yeni yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın Marmara Bölgesi ve İzmir çevrelerinde etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi)Marmara, Ege , Ankara, Burdur, Eskişehir ve Düzce çevreleri, Isparta'nın kuzeyi ve Antalya'nın batısının iç kesimleri ile yarın (Salı) sabah saatlerinde Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Bolu, Zonguldak, Bartın, Düzce, Malatya, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı bölgelerimizde genellikle kuzey ve batı yönlerden, doğu bölgelerimizde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANKARA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu bu sabah saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, batısının iç kesimleri bugün (Pazartesi) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren hafif yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

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