Türkiye Yüzyılı yeni kabinesi dış basında geniş yankı buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabine dış basında geniş yankı buldu.





Uluslararası medya kuruluşları, kabinede yer alan Mehmet Şimşek ve Hakan Fidan'a dikkati çekti. Şimşek'in uluslararası saygınlığa sahip bir ekonomist olduğu, Fidan'ın da güçlü istihbarat şefi rolünde bulunduğu vurgulandı.





Al Jazeera: Yeni kabineyi ilan etti

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabineyi ilan etti" diyen Al Jazeera, Hazine ve Maliye ile Dışişleri Bakanlıklarına atanan isimlere dikkati çekti.





Mehmet Şimşek ve Hakan Fidan'a işaret edilerek, "Uluslararası saygınlığa sahip eski bankacı ekonominin en üst sıralarında yer aldı. Güçlü istihbarat şefi Dışişleri Bakanı oldu." denildi.





Erdoğan'ın Sağlık ile Kültür ve Turizm Bakanlıkları dışındaki tüm isimleri değiştirdiğine dikkat çekildi.





Mehmet Şimşek ve Hakan Fidan vurgusu yaptılar

Şimşek'in, 2009-2015 yılları arasında Maliye Bakanı ve 2018 yılına kadar Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde yatırımcılar tarafından büyük beğeni topladığına vurgu yapıldı.





Erdoğan'ın en yakın yardımcılarından biri

Yeni görevinden önce MİT Başkanlığı görevinde bulunan Fidan'dan ise şu sözlerle bahsedildi:





2014'ten bu yana görevde bulunan Mevlüt Çavuşoğlu'nun yerine eski asker ve istihbarat şefi Hakan Fidan atandı.





Erdoğan'ın en yakın yardımcılarından biri olan Fidan, 2010'dan bu yana Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) başkanlığını yürütüyordu ve ondan önce de başbakanlık makamında Erdoğan'ın danışmanıydı.









Guardian: Erdoğan'ın yeni kabinesi

The Guardian, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü göreve başlama töreninin ardından yeni kabinesini açıkladı." ifadesini kullandı.





Erdoğan'ın, son açıklamasında verdiği birlik ve beraberlik mesajı aktarıldı:





Siyasi görüşü, kökeni, inancı, mezhep farkı gözetmeksizin, Türkiye'nin 85 milyon insanının hepsini kucaklayacağız.





Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan dahil olmak üzere devlet başkanlarının törene katıldığı belirtildi.





NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de törende hazır bulunan isimler arasında yer aldığı kaydedildi.





Şimşek saygın ekonomist Fidan Erdoğan'ın sırdaşı

Aynı haberin devamında Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "geniş çapta saygın ekonomist" şeklinde tanımlandı. Dışişleri Bakanı Fidan'dan ise şu şekilde söz edildi:





Mevlüt Çavuşoğlu'nun yerine uzun süredir MİT'in başında bulunan Hakan Fidan'ın dışişleri bakanlığına atanması, Türkiye'nin dış ilişkiler tarzında gelecekte potansiyel bir değişime işaret ediyor.





MİT Başkanı olan Fidan, son olarak Moskova'da Rus, İranlı ve Suriyeli mevkidaşlarıyla Suriye'deki çatışmayla ilgili görüşmeler yapmıştı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fidan için "O benim sırdaşımdır, devletin sır saklayıcısıdır." diyerek söz ettiğine vurgu yapıldı.









Reuters: Erdoğan'ın kabinesindeki kilit isimler

Reuters, "Türkiye'nin yeni hükümeti: Erdoğan'ın kabinesindeki kilit isimler" başlıklı bir habere imza attı.





Haberde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile ilgili ayrıntılara yer verildi.





Financial Times: Yeni dönemin sinyali

Erdoğan'ın, Şimşek ile birlikte ekonomi alanında yeni bir dönemin sinyalini verdiğini ifade eden Financial Times, "Cumhurbaşkanı, seçimin ikinci turunu kazandıktan bir hafta sonra saygın Maliye Bakanı'nı geri getirdi." dedi.





Daha önce üst düzey ekonomik görevler üstlenmiş olan Cevdet Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'na getirildiği belirtildi ve şöyle denildi:





Erdoğan, dış politika cephesinde uzun süredir görevde olan ve batı başkentlerinde tanınan Mevlüt Çavuşoğlu'nu görevden aldı. Bu rolü, Türkiye'nin ulusal güvenlik şefi Hakan Fidan üstlenecek.





Ethnos: Fidan çok zor alanlarda müzakereciydi

Yunanistan basınından Ethnos, "Erdoğan'ın sırdaşı Hakan Fidan, Türk gücünün daha önce hiç ulaşmadığı alanlara yayılmasını sembolize ediyor." şeklinde bir değerlendirmede bulunarak şöyle devam etti:





(Fidan) Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Kafkasya gibi diplomasinin kolay sığmadığı çok zor alanlarda müzakereciydi. Son olarak Mısır'da daha zorlu bir görevle Kahire'ye ve Sisi'ye kapıyı açmayı başardı.















