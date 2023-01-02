Türkiye Yüzyılı’na özel 4 ayrı gazete

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Ekim 2022 günü Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen programda "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu açıklamıştı.

Programda Erdoğan "Dünyanın yeni ve hayati meydan okumalarla karşı karşıya olduğu şu dönemde, Türkiye Yüzyılı programımızla Cumhuriyet'imizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapmak istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Yeni Şafak Gazatesi olarak Türkiye Yüzyılı vizyonu üzerine çalışılmış en kapsamlı içeriği hazırladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Bakan ve belediye başkanları bu süreçte sorularımıza yanıt vererek bize destekte bulundu.

Üç aydır üzerinde çalıştığımız ve sonucunda Türkiye Yüzyılı’na özel çıkardığımız 4 ayrı gazete bugün Yeni Şafak ile tüm Türkiye’de.

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Yeni Yüzyıl’a Togg damgası

Türkiye’nin ilk yerli otomobili olan Togg’un 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı ilk elektrikli akıllı otomobilleri için Türkiye’den ilham alındı. Togg Türkiye’nin büyüleyici güzelliklerinden ilham aldı.

Togg dış renklerine “Anadolu”, “Gemlik”,”Oltu”, “Kula”, “Kapadokya”, ve “Pamukkale” isimlerini verdi.

Ekonomide Verimlilik Çağı

Türkiye ekonomisi son 20 yılda 4 kat büyüdü, 1 trilyon dolar hacmine dayandı. Yollar, köprüler, havalimanları, hastaneler, okullar ve altyapı yatırımlarını tamamlayan Türkiye, artık katma değerli alanlara yöneliyor. Yeni yüzyılın kavramları, ‘yerli’, ‘milli’, ‘yenilikçi’, ‘yeşil üretim ekonomisi’ olacak.

İlk Türk Astronot

Son 20 yılda diplomasiden insani yardıma dünyanın farklı coğrafyalarında dalgalanan ay yıldız, Türkiye Yüzyılı’nda esin kaynağı olduğu gökyüzünde de yerini alacak. Özel eğitimden geçen adaylar arasından seçilen Türk astronot 2023’ün ikinci yarısında uzaya gönderilecek.

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Sivil Havacılıkta Türkiye İlk Sırada

Yirmi yılda 31 yeni havalimanı inşa eden Türkiye’nin uçak filosu 162 uçaktan 592’ye çıktı. Yurt içinde hava yolu halkın yolu olurken, THY’nin bayraktarlık yaptığı dış hatlarda Türkiye dikkat çeken bir yükseliş yaptı. 130 ülke ve 342 noktaya uçuşla Türk sivil havacılığı, dünyanın en geniş uçuş ağı konumunda.

Türkiye doğal gaza kavuştu

Türkiye yıllardır izini sürdüğü doğal gaza kavuştu. Karadeniz’de keşfettiği 1 trilyon dolar değerindeki 170 milyar metreküp doğal gaz rezerviyle yeni yüzyıla giren Türkiye, yerli ve yenilenebilir kaynaklara yaptığı devasa yatırımların meyvelerini almanın sevincini yaşıyor.

SIRADA KIZILELMA VAR

Türkiye’nin gelecek vizyonunu ortaya koyan en önemli projeler, yerli İHA ve SİHA’lar gururumuz oldu. Suriye’de, Libya ve Azerbaycan ile terörle mücadelede maharetlerini ispat eden İHA’lar sadece ülkemizin değil dünyanın da gözdesi.

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Bayraktar Savunma’nın mini İHA ile başlayan yolculuğu, Kızılelma insansız savaş uçağı projesi ile devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde hangardan çıkan Kızılelma, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

GEÇEN 20 YIL YENİ YÜZYILIN AYNASI

14 Ağustos 2001’de kurulan Ak Parti, 2 Kasım 2002 genel seçimleriyle tek başına iktidara geldi. Son 20 yılda bir yüzyıla sığmayacak projelere imza attı. Savunma sanayi millileşti. 20 yıllık AK Parti iktidarında yapılan icraat ve atılımlar yeni yüzyıla da büyük örnek teşkil edecek.