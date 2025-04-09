Türkiye’de bir ilk: Gençlik Üniversitesi’nden bin 536 öğrenci faydalanacak

Bolu İzzet Baysal Üniversitesi YKS sınavına girecek lise öğrencilerine üniversite tercihlerini daha bilinçli yapabilmeleri, fakülte ve bölümleri daha iyi tanıyabilmeleri ve üniversite atmosferini deneyimleyebilmeleri için “Gençlik Üniversitesi” oluşturdu.





Proje ile tercih edecekleri fakültelerde Nisan ayı boyunca ilgi duydukları bölümlerin derslerine girebilecek lise öğrencilerine seçecekleri mesleğin eğitimini yakından deneyimleme imkanı sunuluyor.





Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde ilk kez gerçekleştirilen “Gençlik Üniversitesi”, üniversitenin Kongre Merkezi Bordo Salon’da düzenlenen açılış programıyla başladı. Üniversite adayı öğrencilerin Nisan ayı boyunca 12 fakülteyi ve bölümlerini tanıma ve derslere girme fırsatı imkanı bulacakları, Üniversitenin Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (KATUM) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen “Gençlik Üniversitesi” projesinin açılış programı gerçekleşti.





Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, projenin temel amacını, 12’nci sınıf öğrencilerinin üniversite bölümlerini ziyaret ederek derslere katılmaları, akademik yaşamı yakından gözlemlemeleri ve üniversite atmosferini tecrübe etmeleri olarak açıkladı. Öncü, “Böylece öğrencilerimiz, gelecekteki eğitim ve meslek seçimlerinde daha bilinçli kararlar verecek ve hayallerine giden yolda önemli bir adım atmış olacaklardır.” dedi.

Gençlik Üniversitesi’nden bin 536 öğrenci faydalanacak

Bu tür deneyimlerin öğrencilerin motivasyonunu artırırken aynı zamanda gelecekleri hakkında daha bilinçli kararlar almalarını sağlayacağına vurgu yapan Öncü, “Üniversite hayatını erkenden keşfetmek, öğrencilerimizi yalnızca sınavlara değil aynı zamanda hayata da hazırlayacaktır. Bu nedenle liseler ve üniversiteler arasında bu tür programların yaygınlaştırılması büyük önem arz etmektedir. Bugün burada 17 lisemizden bin 536 12’nci sınıf öğrencimiz, 12 fakülte, 45 bölümün laboratuvarlarında, sınıflarında, kütüphanelerinde ve kampüs ortamında üniversiteli olmayı tecrübe edeceklerdir. Her bir ders ve her bir ziyaret onların zihinlerinde yeni ufuklar açacak; meraklarını ve öğrenme isteklerini daha da pekiştirecektir.” diye konuştu.

“Kariyerine Işık Tut” projesi Gençlik Üniversitesi’nin ilk adımı oldu

Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ise öğrencilere, “Doğanın kalbindeki Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne hoş geldiniz” diyerek başladığı konuşmasında, “Gençlik Üniversitesi”nin, bir protokol çerçevesinde geniş kapsamda yapılan ilk proje olduğuna işaret etti. Rektör Alişarlı, projenin geçmişi hakkında bilgi verirken, “Bu etkinliği ilk olarak 2018-2019 eğitim öğretim yılında Ankara Altındağ Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Amatör Astronomi ve Bilim Topluluğunun ‘Kariyerine Işık Tut’ projesiyle gerçekleştirmiştik ve bunu yaklaşık 3-4 yıl sürdürmüştük. Hatta bu proje, Millî Eğitim Bakanlığı’nın tüm iller bazında yaptığı proje yarışmalarında da Türkiye dereceleri yapmıştı; başarılı yürüyen bir projeydi. Benzer şekilde öğrencilerimizi hangi bölümde okumak istiyorsa, o bölümü ziyaret etmeye ve dersleri takip etmeye davet etmiştik. Bu etkinliğin sonunda birçok öğrencinin fikrinin değiştiğini gördük. Bu sebeple, elde edilmiş tecrübenin daha çok öğrenciye ulaşabilmesi amacıyla Gençlik Üniversitesi’ni düzenlemeyi kararlaştırdık.” dedi. Rektör Alişarlı başta İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve KATUM olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti. Üniversite olarak birçok faaliyet yaptıklarını anlatan Rektör Alişarlı şu bilgileri verdi:

“Öğrencileri fakülte ve bölümlerde misafir ediyoruz”

“Bunların başında asli görevlerimiz olan eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Elde ettiğimiz bilgi birikimi ve tecrübeyi toplumla paylaşıyoruz; bu da çok önemli. Burada bahsetmek istediğim ‘Her yaş dostu üniversite’ mottosuyla biz topluma, Bolu halkına dokunmaya çalışıyoruz. Bunlardan biri, Anneler Üniversitede Okulu. 2019 yılından bu yana 12’ncisini gerçekleştirdik. Bu zamana kadar yaklaşık 700 anne ve anne adayına sağlıktan medyaya, sıfır atıktan finansa, iklime, depreme kadar birçok güncel temada eğitim verdik. Aynı zamanda Çocuk Üniversitesi yapıyoruz. İlkokul çağındaki çocukları üniversiteyle tanıştırıyoruz. Aynı sizler gibi çocuklar da belli fakültelerde eğitim alıyorlar. Çok şey fark ediyor onlar için. Bunu sizler de fark edeceksiniz. 12 yıldır kurduğunuz hayalleriniz pekişecek ya da kendinize yeni bir yol çizmenize yardımcı olacak. Hangi fakültenin kendinize uygun olduğuna karar verebileceksiniz. Sizleri önümüzdeki günlerde fakültelerde ve bölümlerde misafir edeceğiz. Fakültenin ve bölümün size uygun olup olmadığını iyi tartın ve kararınızı verin. Umarım sizler için faydalı bir program olur.”

YKS adayları Nisan ayı boyunca Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ni tanıyacaklar

Açılış programının sonunda akademisyenlere teşekkür belgeleri verildi. Program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. 12’nci sınıf öğrencileri Nisan ayı boyunca Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin fakülte ve bölümlerini ziyaret edip tanıma, derslere girme, fakülte binası, laboratuvar, sera-arazi ve tesislerini gezme fırsatı bulacak. YKS adayları Yabancı Diller Konuşma Kulübü, Kurgusal Duruşma, Resim, Müzik ve benzeri uygulama atölyelerinde bölümlerin çalışmalarına katılabilecek







