Türkiye'de koronavirüs hastası kaç kişi hayatını kaybetti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 150 ülkeye yayılan ve yaklaşık 175 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, dünya genelinde 7 bin 22 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtı. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs yani Kovid-19 salgını Türkiye'de de etkisini göstermeye başladı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle kaç kişi öldü

Türkiye salgının ilk evresinde aldığı sıkı önlemler sayesinde uzun bir müddet virüsün ülkeye girmesini engelledi. Kısa bir zaman önce Türkiye'de de görülen koronavirüs yani Kovid-19 nedeniyle Türkiye'de iki kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de toplam koronavirüs vakası ise 191 olarak açıklandı.

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Türkiye'nin koronavirüsle "ulusal mücadelesi"

DSÖ'ye 31 Aralık 2019'da Çin Ülke Ofisinin, Hubei eyaleti Vuhan şehrinde etiyolojisi bilinmeyen pnomöni vakaları bildirmesinin ardından 1 Ocak 2020'de canlı hayvan pazarında çevre sağlığı tedbirleri alındı.

DSÖ, 5 Ocak'ta yeni tip koronavirüs hastalığının özelliklerini ve bulaşıcılığını açıkladı. Tüm dünyanın ilk kez tanıştığı ve henüz önlem için harekete geçmediği salgına karşı ilk savaş açan ülkelerden biri Türkiye oldu.

Türkiye, 6 Ocak'ta, DSÖ acil durum ilan etmeden önce harekete geçti. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde operasyon merkezi oluşturuldu. 15 kişinin görev yaptığı operasyon merkezinde, koronavirüsle ilgili dünyadaki tüm gelişmeler anlık takip edilmeye başlandı.

10 Ocak'ta Sağlık Bakanlığı bünyesinde Koronavirüs Bilim Kurulu oluşturuldu.

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Koronavirüse karşı evde ne yapılabilir?

Korku ve kaygı yaratmadan salgın hastalıklara karşı önlem alıp bilinçli davranmak her zaman için hastalığı atlatmak konusunda başarı sağlamıştır. Koronavirüse karşı alınacak önlemler le salgına yakalanma riskinizi geciktirebilir hatta yakalanma riskinizi ortadan kaldırabilirsiniz.

Hastalık şüphesi duyulan kişilere yaklaşılmamalı, gereksiz temas edilmemelidir.

Hapşırıldığı ya da öksürüldüğü zaman ağız kesinlikle kol içine kapatılmalı ya da mendil kullanılmalıdır.

Seyahat etmeniz gerektiğinde gideceğiniz ülkenin ne oranda coronavirüs salgınına sahip olduğunu CDC ya da WHO gibi kaynaklardan araştırmanız önem taşır.