Türkiye'de son dönemde sıkça kullanılan kavram: Mavi Vatan

Mavi Vatan, Türkiye'nin çevresinde özellikle de Ege ve Akdeniz'deki deniz sınırlarını belirleyen bir kavramdır.

Türkiye, Libya ile yaptığı anlaşmayla Akdeniz'deki sınırlarını ilk kez uluslararası meşruiyet zeminine oturtmuş, "Mavi Vatan"ın bir kesiminin sınırlarını dünyaya duyurmuştur.

Mavi Vatan'ın Yunanistan ve diğer ülkelerle olan sınırı ise hala tartışmalı ve hala çözülmeyi bekliyor.

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TÜRKİYE HAKLARINI ÖDÜN VERMEDEN KORUYOR

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Ege ve Kıbrıs adasındaki Türk varlığını ortadan kaldırmak için 1960’lı yıllardan bu yana geliştirdiği politikalar, günümüzde tüm Doğu Akdeniz’i Türk denizciliğine kapatmayı, enerji kaynaklarından Türkiye ve Kıbrıs Türkü’nün en ufak bir pay almamasını hedefleyen seviyeye ulaşmış durumda.

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Türkiye ise Doğu Akdeniz’de yabancı devletlerin deniz yetki alanlarındaki hukuk dışı faaliyetlerini engellemeye yönelik 2002’de attığı ilk adımı, 2006 yılında başlattığı Akdeniz Kalkanı Harekâtı ile perçinledi. 2016 yılına kadar 14 yılda 14 izinsiz araştırma gemisi faaliyeti engellendi. Son bir yılda ise altı araştırma ve bir sondaj gemisinin yine Doğu Akdeniz’deki yasadışı faaliyette bulunma girişimleri Türk Deniz Kuvvetleri tarafından uluslararası hukuka uygun şekilde akamete uğratıldı. Türkiye 2019 yılında Doğu Akdeniz sahasında araştırma gemileri, savaş gemileri ve insansız hava araçlarıyla haklarını Yunanistan, GKRY, Mısır ve İsrail’in kurduğu ittifaka karşı ödün vermeden koruyor.

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Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklarını korumak için verdiği mücadele yeni aşamalarıyla da devam edecek.

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