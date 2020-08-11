Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Türkiyede son dönemde sıkça kullanılan kavram Mavi Vatan
POLİTİKA

​Türkiye'de son dönemde sıkça kullanılan kavram: Mavi Vatan ne demektir?

Türkiye'de son dönemde sıkça kullanılan kavram: Mavi Vatan

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin, hidrokarbon arama çalışmalarına devam etmek üzere Kıbrıs açıklarına ulaşması üzerine sosyal medyada "Mavi Vatan", "Oruçreis" hashtagı popüler hale geldi. Vatandaşlar da 'Mavi Vatan' kavramını merak eder hale geldi. Peki 'Mavi Vatan' nedir?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Oruç Reis sismik araştırma gemisine Doğu Akdeniz'de Türk Deniz Kuvvetleri refakat ediyor.
Oruç Reis sismik araştırma gemisine Doğu Akdeniz'de Türk Deniz Kuvvetleri refakat ediyor.

Mavi Vatan, Türkiye'nin çevresinde özellikle de Ege ve Akdeniz'deki deniz sınırlarını belirleyen bir kavramdır.

Türkiye, Libya ile yaptığı anlaşmayla Akdeniz'deki sınırlarını ilk kez uluslararası meşruiyet zeminine oturtmuş, "Mavi Vatan"ın bir kesiminin sınırlarını dünyaya duyurmuştur.

Mavi Vatan'ın Yunanistan ve diğer ülkelerle olan sınırı ise hala tartışmalı ve hala çözülmeyi bekliyor.

Oruç Reis'in 6 aylık rotası panikletti
GÜNDEM
Oruç Reis'in 6 aylık rotası panikletti

TÜRKİYE HAKLARINI ÖDÜN VERMEDEN KORUYOR

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Ege ve Kıbrıs adasındaki Türk varlığını ortadan kaldırmak için 1960’lı yıllardan bu yana geliştirdiği politikalar, günümüzde tüm Doğu Akdeniz’i Türk denizciliğine kapatmayı, enerji kaynaklarından Türkiye ve Kıbrıs Türkü’nün en ufak bir pay almamasını hedefleyen seviyeye ulaşmış durumda.

Oruç Reis'e havadan SİHA kalkanı
DÜNYA
Oruç Reis'e havadan SİHA kalkanı

Yunan tarafı acil durum konseyini topladı: Türkiye'yi NATO'ya şikayet edeceklermiş
DÜNYA
Yunan tarafı acil durum konseyini topladı: Türkiye'yi NATO'ya şikayet edeceklermiş
  • Türkiye ise Doğu Akdeniz’de yabancı devletlerin deniz yetki alanlarındaki hukuk dışı faaliyetlerini engellemeye yönelik 2002’de attığı ilk adımı, 2006 yılında başlattığı Akdeniz Kalkanı Harekâtı ile perçinledi. 2016 yılına kadar 14 yılda 14 izinsiz araştırma gemisi faaliyeti engellendi. Son bir yılda ise altı araştırma ve bir sondaj gemisinin yine Doğu Akdeniz’deki yasadışı faaliyette bulunma girişimleri Türk Deniz Kuvvetleri tarafından uluslararası hukuka uygun şekilde akamete uğratıldı. Türkiye 2019 yılında Doğu Akdeniz sahasında araştırma gemileri, savaş gemileri ve insansız hava araçlarıyla haklarını Yunanistan, GKRY, Mısır ve İsrail’in kurduğu ittifaka karşı ödün vermeden koruyor.

Fransa'nın TSK'ya ziyaretinde dünyaya 'Mavi vatan' haritalı mesaj
EKONOMİ
Fransa'nın TSK'ya ziyaretinde dünyaya 'Mavi vatan' haritalı mesaj

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklarını korumak için verdiği mücadele yeni aşamalarıyla da devam edecek.

Oruç Reis'e havadan SİHA kalkanı
DÜNYA
Oruç Reis'e havadan SİHA kalkanı

Türkiye'nin yeni NAVTEX ilanının ardından Yunanistan'da Ulusal Güvenlik Konseyi toplanıyor
DÜNYA
Türkiye'nin yeni NAVTEX ilanının ardından Yunanistan'da Ulusal Güvenlik Konseyi toplanıyor

Türkiye Akdeniz'de yeni Navtex ilan etti
EKONOMİ
Türkiye Akdeniz'de yeni Navtex ilan etti
Abone Ol Google News
İki teröristetkisiz hale getirildi

İki terörist
etkisiz hale getirildi

​İçişleri Bakanlığı'ndan operasyon açıklaması..
Yeni birfelaket önlendi

Yeni bir
felaket önlendi

​Dere kenarında yapılan ıslahlar sonuç verdi.
Hem balık istifi yolcu taşıdı hem de görüntü alan gazetecilere tepki gösterdi: Sabah sabah sinirlendirmeyin adamı

Toplantısı yarıda kesildi, apar topar götürdüler.
Seçimler bitti<br>sokaklar karıştı

Seçimler bitti
sokaklar karıştı

​Lukaşenko muhalifleri polisle çatıştı.

Bugün başlıyor

Bugün başlıyor

​On gün boyunca sürekli denetim.
Oruç Reis'in istikameti panikletti

Oruç Reis'in istikameti panikletti

​Yunanistan sözünde durmadı, Türkiye'den hamle gecikmedi.
Hüsrana uğrarsınız

Hüsrana uğrarsınız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atina'ya sert uyarı.
Lübnan'da<br>siyasi kaos

Lübnan'da
siyasi kaos

​Başbakan istifa etti, hükümet düştü.
Yola devam

Yola devam

​Üst lige doğru emin adımlarla...
Özel kalem saltanatı!

Özel kalem saltanatı!

​CHP'li belediyelerin harcamaları milyonları buldu.
Yunanistan'a<br>açık mesaj

Yunanistan'a
açık mesaj

​Türk donanması Doğu Akdeniz'de atışlı tatbikat yapıyor!
İzmir'de suya<br>zam yapıldı

İzmir'de suya
zam yapıldı

​CHP ve İyi Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.
Bakan Koca <br>iki ile dikkat çekti

Bakan Koca
iki ile dikkat çekti

​Son 24 saatin koronavirüs tablosu.
Faizler düşecek

Faizler düşecek

Erdoğan'dan yatırımların önünü açacak haber.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.